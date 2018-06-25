Мужчина, которого несколько суток искали в лесу два отряда, умер

Мужчину вынесли из леса на носилках

Сразу два поисковых отряда — «Ярспас» и «Лиза Алерт» — бросились в лес, когда узнали, что в чаще пропал 59-летний мужчина.

В семь утра Валентин Орлов ушел на работу на лесозаготовку, около 11 часов пошел за своим рюкзаком, оставленным в тракторе, на соседнюю делянку. И пропал.

Когда сообразил, что заблудился, позвонил друзьям, те и обратились в полицию и к поисковикам.

— Валентин Николаевич — энергичный человек, воспитал троих детей. В молодости был комсомольским активистом, комбайнером, героем труда. Хороший охотник. Местность он хорошо знал. В сознательном состоянии заблудиться не мог. В первые два дня Валентина Николаевича родные искали своими силами, при участии полиции, лесничих и спасателей МЧС из Ростова и Ярославля, — рассказали в отряде «Лиза Алерт».

Оба отряда отправились на поиски.

Около полуночи нашли тот самый рюкзак. А в час ночи одна из девушек-волонтёров прокричала:

— Валя, пошли домой!

И услышала невнятный ответ. Показалось сначала, что отвечают свои, но девушка почувствовала — это может быть пропавший, и, пойдя на звук, увидела Валентина Орлова.

На носилках мужчину вынесли из леса и отвезли в больницу. Но, видимо, несколько дней и ночей, проведенные в лесу, подорвали его здоровье.

— Пришла информация от сына, что Валентин Николаевич скончался в больнице от острой сердечной недостаточности… Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича. И скорбим вместе с вами… — написали волонтёры отряда.

Пропавшим сейчас до сих пор числится 16-летний подросток из Ярославля.