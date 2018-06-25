Ещё
Мужчина, которого несколько суток искали в лесу два отряда, умер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина, которого несколько суток искали в лесу два отряда, умер 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Мужчину вынесли из леса на носилках
Сразу два поисковых отряда — «Ярспас» и «Лиза Алерт» — бросились в лес, когда узнали, что в чаще пропал 59-летний мужчина.
В семь утра Валентин Орлов ушел на работу на лесозаготовку, около 11 часов пошел за своим рюкзаком, оставленным в тракторе, на соседнюю делянку. И пропал.
Когда сообразил, что заблудился, позвонил друзьям, те и обратились в полицию и к поисковикам.
— Валентин Николаевич — энергичный человек, воспитал троих детей. В молодости был комсомольским активистом, комбайнером, героем труда. Хороший охотник. Местность он хорошо знал. В сознательном состоянии заблудиться не мог. В первые два дня Валентина Николаевича родные искали своими силами, при участии полиции, лесничих и спасателей МЧС из Ростова и Ярославля, — рассказали в отряде «Лиза Алерт».
Оба отряда отправились на поиски.
Около полуночи нашли тот самый рюкзак. А в час ночи одна из девушек-волонтёров прокричала:
— Валя, пошли домой!
И услышала невнятный ответ. Показалось сначала, что отвечают свои, но девушка почувствовала — это может быть пропавший, и, пойдя на звук, увидела Валентина Орлова.
На носилках мужчину вынесли из леса и отвезли в больницу. Но, видимо, несколько дней и ночей, проведенные в лесу, подорвали его здоровье.
— Пришла информация от сына, что Валентин Николаевич скончался в больнице от острой сердечной недостаточности… Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича. И скорбим вместе с вами… — написали волонтёры отряда.
Пропавшим сейчас до сих пор числится 16-летний подросток из Ярославля.
76.ru: последние новости
Сезон открыт: три секретных места, где уже можно собирать грибы В Новороссийске появилось кафе с туалетами в стиле старых подъездов Ярославля «Всё прошло успешно, но ваша дочь умерла». На столе ярославского хирурга погибла молодая мама
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче29
Пугачева забыла надеть белье17
Как работает красная нить на запястье30
Названы «страшные» последствия отказа от курения42
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым11
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение