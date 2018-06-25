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На матче Уругвай — Россия болельщикам будут бесплатно раздавать питьевую воду
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На матче Уругвай — Россия болельщикам будут бесплатно раздавать питьевую воду 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: 63.ru
Пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды будут организованы на входах на «Самара Арену» перед матчем группового этапа чемпионата мира Уругвай — Россия, сообщает на сайте правительства Самарской области.
«Поскольку входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15.00, пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км, а на территорию запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды.
Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара организованы пять пунктов раздачи воды в пять точках», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
Отметим, что в понедельник в Самаре ожидается до 35 градусов тепла.
Матч Уругвай — Россия пройдет на «Самара Арене». Начало — 17:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, одержав по две победы над Саудовской Аравией и Египтом.
Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи турнира проходят на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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