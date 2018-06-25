На матче Уругвай — Россия болельщикам будут бесплатно раздавать питьевую воду

Пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды будут организованы на входах на «Самара Арену» перед матчем группового этапа чемпионата мира Уругвай — Россия, сообщает на сайте правительства Самарской области.

«Поскольку входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15.00, пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км, а на территорию запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды.

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о. Самара организованы пять пунктов раздачи воды в пять точках», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Отметим, что в понедельник в Самаре ожидается до 35 градусов тепла.

Матч Уругвай — Россия пройдет на «Самара Арене». Начало — 17:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала, одержав по две победы над Саудовской Аравией и Египтом.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи турнира проходят на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.