Около «Самара Арены» будут бесплатно раздавать питьевую воду

Посетителей матча просят поберечь себя в жару

В понедельник, 25 июня, в областной столице ожидают до +35 градусов жары. Чтобы помочь футбольным фанатам, которые приедут на матч Россия — Уругвай, ее перенести, около стадиона «Самара Арена» организуют бесплатную раздачу воды.

— Входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15:00, а пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км. Поэтому на прилегающей территории организуют 5 точек по раздаче воды. Там же будут дежурить медики, — сообщили в правительстве Самарской области.

Пункты бесплатной раздачи воды будут располагаться около гейтов №№1, 2 и 3, а также на «последней миле» перед стадионом.

— И болельщикам на стадионе, и тем, кто будет смотреть игру сборных России и Уругвая на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева, необходимо обязательно надеть головные уборы и нанести на открытые участки тела защитный крем. Одежду лучше выбрать светлую и из натуральных тканей. Пить не менее 2-3 литров воды, даже если не чувствуете жажды. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. При появлении выраженной слабости, тошноты, учащенного сердцебиения, необходимо переместиться в прохладное место и обратиться за помощью к медикам, — посоветовал жителям Самары и гостям города главный врач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян.

При этом важно помнить, что проносить воду на стадион и фестиваль болельщиков нельзя.

Матч Россия — Уругвай начнется на «Самара Арене» в 18:00. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но каждая стремится завоевать лидерство в группе. Первым заявление сделал главный тренер сборной России Станислав Черчесов . Подробности — в фоторепортаже 63.ru. А вот наставник уругвайцев решил делать ставку на взаимопонимание между игроками и своих лучших нападающих Эдинсона Кавани и Луиса Суареза.

Предсказание итога матча сделала самарская коза-оракул по имени Забияка.