Ещё
Около «Самара Арены» будут бесплатно раздавать питьевую воду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около «Самара Арены» будут бесплатно раздавать питьевую воду 

63.ru 27 минут назад
Фото: 63.ru
Посетителей матча просят поберечь себя в жару
В понедельник, 25 июня, в областной столице ожидают до +35 градусов жары. Чтобы помочь футбольным фанатам, которые приедут на матч Россия — Уругвай, ее перенести, около стадиона «Самара Арена» организуют бесплатную раздачу воды.
— Входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15:00, а пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км. Поэтому на прилегающей территории организуют 5 точек по раздаче воды. Там же будут дежурить медики, — сообщили в правительстве Самарской области.
Пункты бесплатной раздачи воды будут располагаться около гейтов №№1, 2 и 3, а также на «последней миле» перед стадионом.
— И болельщикам на стадионе, и тем, кто будет смотреть игру сборных России и Уругвая на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева, необходимо обязательно надеть головные уборы и нанести на открытые участки тела защитный крем. Одежду лучше выбрать светлую и из натуральных тканей. Пить не менее 2-3 литров воды, даже если не чувствуете жажды. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. При появлении выраженной слабости, тошноты, учащенного сердцебиения, необходимо переместиться в прохладное место и обратиться за помощью к медикам, — посоветовал жителям Самары и гостям города главный врач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян.
При этом важно помнить, что проносить воду на стадион и фестиваль болельщиков нельзя.
Матч Россия — Уругвай начнется на «Самара Арене» в 18:00. Обе команды уже вышли в 1/8 финала, но каждая стремится завоевать лидерство в группе. Первым заявление сделал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Подробности — в фоторепортаже 63.ru. А вот наставник уругвайцев решил делать ставку на взаимопонимание между игроками и своих лучших нападающих Эдинсона Кавани и Луиса Суареза.
Предсказание итога матча сделала самарская коза-оракул по имени Забияка.
63.ru: последние новости
Интим по телефону не предлагать: жительница Сызрани решила стать «жилеткой на час» Научное шоу на кухне: заставляем лёд петь и делаем «бомбы» вместе с многодетной мамой В Самарской области грибники открыли сезон «тихой охоты»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче75
Как работает красная нить на запястье34
Пугачева забыла надеть белье32
Названы «страшные» последствия отказа от курения44
Полезные привычки для рельефного живота2
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
Пугачева забыла надеть белье
Звёзды
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение