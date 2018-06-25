Ягода молодости. Жимолость — настоящая кладезь полезных веществ

Некоторые любители садовых фруктов и ягод недооценивают «синенькую», как часто называют жимолость садоводы. А зря! Эта самая первая ягода летнего сезона — настоящий кладезь полезных веществ.

«Жимолость богата микроэлементами, витаминами (прежде всего витаминами Р и С), органическими кислотами, пектиновыми веществами. Благодаря большому содержанию полифинолов ягода способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, способствует понижению давления. В жимолости много магния и калия, что очень полезно для сердца. Также она улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Знаете, как еще называют жимолость? Ягода молодости! И это заслуженно», — рассказывает ведущий ученый по селекции жимолости в Сибири, кандидат сельхознаук, научный сотрудник НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко Лилия Хохрякова.

Впрочем, не только пользой для здоровья ценна жимолость. Эта культура — настоящая находка для садоводов-любителей. Весьма непритязательна она к условиям выращивания, в отличие от многих других садовых ягодников и плодоносящих кустарников. Расти и плодоносить на одном месте может до 30 лет. Ее не надо укрывать на зиму, регулярно удобрять, рыхлить и т. д. Единственное, что специалисты советуют сделать — провести омолаживающую обрезку через 15 лет после посадки кустарника. Еще один плюс жимолости — она практически не подвержена опасности заражения садовыми вредителями. Разве что вишневая медведка может «покуситься» во время цветения, но и она ранним сортам (а такие, в основном, и выращивают наши садоводы) не страшна.

Наконец, жимолость, как и другие сибирские ягодные культуры — облепиха, калина — прекрасно переносит и зимние холода, и весенние возвратные заморозки и всегда приносит стабильный урожай. Собрать с куста жимолости современных сортов можно до 3— 4 килограммов ягод, а куст знаменитого алтайского сорта Берель может дать до 6 килограмм полезных плодов.

Что касается заготовок этой нежной ягоды на зиму, то, прежде всего, она хороша для заморозки. Можно готовить из жимолости и варенье. Лучше всего «пятиминутку» — при минимальной тепловой обработке оптимально сохраняются все полезные свойства ягоды.