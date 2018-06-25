Как возродить убитую почву. Картофельное поле без трактора и плуга

25 лет назад наша семья оформила в аренду гектар земли в 15 км от дома. И все эти годы он помогает нам выживать при любых катаклизмах в обществе.

Как возродить убитую почву. Картофельное поле без трактора и плуга

— Дедушка! А аисты уже прилетели на наше картофельное поле? — спрашивают внуки в начале мая. — Они уже 25 лет в это время прилетают. Собирайтесь — поедем, посмотрим, как они лягушек ловят, устроим фотоохоту. — Правильно, наше картофельное поле с высоты самое красивое. Аист — птица умная, красоту любит! — добавляет бабушка. Когда мы ехали на поле, нас обогнала стая аистов:

Аисты

Когда мы добрались до своих угодий, птицы были уже там. Аисты нас встречают

Аисты нас встречают

А что на поле?..

У нас в семье в магазин никто не ходит — картофель и овощи сами выращиваем. Последние 5 лет для рынка ничего не сажаем — только для себя, детей и внуков. Все живут отдельно, но в шаговой доступности. По выходным за столом собирается 11 человек. У дома растут томаты, огурцы, зелень, а в поле — в основном картофель (40% площади). Много кормовой свёклы (около 25%), а на остальной площади — капуста (включая цветную и брокколи), морковь, красная свёкла, тыквы и кабачки, арбузы и дыни, кукуруза и подсолнечник.

Свекла, кукуруза, капуста

Выращивание картофеля и овощей на большой площади — это очень тяжелый труд. С механизацией — убьёшь почву, без техники — угробишь здоровье… Мы строго соблюдаем севооборот: картофель возвращается на старое место через 1,5 года, остальные овощи — через 5 лет. Поэтому килы на капусте и нематоды на картофеле у нас нет. К тому же, я постоянно приобретаю семена картофеля высоких репродукций и семена капусты от надежных фирм. Расскажу о том, как, не используя лопату и плуг, мне удалось реанимировать убитую тракторами и «химией» колхозную почву, повысить в ней содержание гумуса, увеличить биоразнообразие почвенной живности.

Мои методы…

Первые 15 лет я поле пахал трактором с плугом, и даже при регулярном внесении навоза земля деградировала. И только в последние лет десять я смог решить две проблемы, которые не решены крупными фермерскими хозяйствами:

Как уничтожить сорняки и не убить почвенную биоту?

Как при высокой урожайности сохранить и приумножить почвенную живность?

Постепенно отработал эффективные агроприёмы.

Поле без сорняков

Осенью — в позднее октябрьское бабье лето — я прохожу по полю с ручным опрыскивателем, нахожу редкие куртинки зеленеющего пырея и уничтожаю его раундапом. Отсутствие многолетних корневищных сорняков позволяет мне весной взрыхлить всю почву роторным культиватором на глубину не более 5 см без оборота пласта. Вся почва покрыта опадом из высохших однолетних сорняков и ботвы картофеля, поэтому при поверхностной культивации она перемешивается с их остатками, обогащается лигнином. В этом году почва на месте борозд картофеля была настолько рыхлая, что мне хватило мотокультиватора весом 6 кг. Приехав, мы увидели наше весеннее поле без сорняков. Междурядья покрыты войлоком прошлогодней травы, а в бороздах после убранных овощей — мягкая структурная почва, пахать не надо.

Поле весной

Органика и минералка

На большое поле много органики мне вывезти трудно. Обычно за осень вывозим до 3-5 тонн подстилочного навоза в мешках. Разбрасываем только под капусту и картофель. В год получается в среднем не более 1-2 кг на 1 кв.м всей площади (капусте достаётся 5 кг, картофелю — 2 кг за сезон). Так как у нас нет пустующих клочков земли, всё зарастает однолетними сорняками и культурами. Это даёт до тонны органики на сотку (10 кг на 1 м. кв.) — более чем достаточно для кормления почвенной живности. А так как я минералку вразброс не вношу и плугом землю не убиваю, то минерализация органики идёт замедлено, лигнин превращается в долгоиграющий гумус.

Как обойтись без плуга?

Как нам удаётся за 10 дней в мае вдвоём с женой засадить всё поле (раньше 100, сейчас 35 соток) руками? Очень просто. Есть лёгкий мотокультиватор, которым я делаю длинные сдвоенные борозды (расстояние между бороздами — 40 см, междурядья — 100 см). В борозды высаживаем картофель, рассаду капусты, свёклы и прочие овощи.

В борозды высаживаем картофель…

Капусту постоянно мульчируем навозом. Картофель при посадке сверху присыпаем старым компостом из мешков; иногда добавляю локально долгоиграющую кемиру картофельную. Потом, перевернув ножи культиватора, всё это быстро прикрываем почвой.

Картофель присыпаем старым компостом из мешков

Вот я нарезаю лунки глубиной 5 см, внуки раскладывают картофель, жена и дочь присыпают борозды навозом, который полежал в мешках зиму, — осталось борозды прикрыть слоем почвы около 5 см с помощью тяпки. В июне работаем плоскорезом по всходам однолетних сорняков (естественно, только в бороздах) и окучиваем посадки культиватором. Междурядья пару раз проходим леской триммера — часа 2 работы на всех 35 сотках. Леска — великое изобретение умных людей. Щепа зелёной травы из-под нее попадает как раз под всходы овощей и великолепно кормит их сахарами и аминокислотами. Прошло чуть больше месяца, и поле не узнать:

Прошло чуть больше месяца

Как только ботва картофеля и капусты смыкается, сорняки ей не страшны. Осенью, после уборки урожая отава однолетних сорняков покрывает всё поле зелёным ковром, а к весне -войлоком сухой травы

Капуста

… и результаты

Когда перешёл на такую нулевую технологию обработки почвы, я поразился результатам. Первые годы возил торф и навоз на поле машинами, перепахивал под плуг, но земля беднела, в засуху тяпка её не брала, растения страдали. Сейчас везде кроты и дождевые черви, почва после дождичка воздушная, структурная. Сорняки вырастают в рост человека, урожаи капусты и картофеля без полива ежегодно ставят рекорды. В любое холодное лето в августе дети едят кукурузу, дыни и арбузы, выращенные без всякой плёнки. Это на севере, на широте Вологды. В конце июля копаем ранний картофель:

Ранний картофель

Итак, чтобы создать Живую почву на большой площади поля, надо:

плоскорез,

мотокультиватор,

очень немного органики,

сорняки, подрезанные триммером и оставленные в междурядьях.

И главное — каждые 1-2 недели стоит обрабатывать всю землю и растения АКЧ. А весной и осенью опрыскивать гуматами. Я вношу в почву Агровит-Кор. Основной урожай в сентябре:

Сентябрь

Получается, чтобы собирать весь год за одним столом семью из 11 человек и кормить их выращенной на живой земле продукцией со своего сада, огорода и поля, надо завести во дворе 10 кошек… Кошки проверили — земля теплая; зовут внуков в поле

Кошки

Козочки проверили — трава растет; пора вывозить навоз

Кошки отпугнут крыс и мышей — сохранят зерно и свеклу для животных. Животные дадут много навоза, органики. Органика накормит биоту почвы. Биота сделает продукты целебными, избавит землю от пестицидов и излишней минералки… Кошки научат внуков любить землю, сохранять её здоровье для будущих поколений. И каждый год к нам будут прилетать аисты

Каждый год к нам будут прилетать аисты

А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем.

А я зимой на дежурстве буду угощать пациентов своим целебным картофелем