Марина Судакова: «Дети в фишки играли, а я по ним читала»

Недавно разговаривали с товарищами о детстве, вспомнили фишки. Кто-то играл бесперебойно на «цу-е-фа», кто-то по-детски страдал, что понятия не имеет о «хите сезона» — покемонах. А у меня с фишками связана совершенно особенная история. Меня по ним учили читать.

До такой методики дошел мой дедушка— выдумщик. Фишек этих было в доме навалом, в каждом углу. Так вот дед быстро нашёл им применение. Ребенок-то растёт, надо образованием заниматься. Азбука? Нет, слишком скучно. Он собирал фишки, размачивал их, разделял на половинки, чтобы на нецветной стороне можно было писать, сушил, а потом каждая половинка фишки превращалась в слог. А я с удовольствием составляла из них слова.

Мне тогда было три года. А через короткое время мы уже вовсю читали книги. Детские я осваивала сама, а вот напару с дедом читали серьёзные вещи. Самое лайтовое из нашего репертуара — Пришвин. Но дедушка сразу ставил непростые задачи: мы читали Лондона и «страшилки» Гоголя.

Кстати, это был не единственный метод дедушки. Каждый день мы отправлялись гулять в парк, а я читала вывески. Помню, на здании огромными буквами было написано «ДОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ» — долгое время я считала это одним словом. А еще мы писали веточкой на снегу слова. Каждый раз оставляли заветную «ручку, пишущую на снегу» в укромном месте — прятали, чтобы потом снова ей писать, а на следующий день она почему-то исчезала, что поделать, заводили новую.

К слову, чтение — мое любимое занятие до сих пор. В моей квартире книг, как молока в «Простоквашино»: стеллаж забит, подоконники и тумбы заставлены, даже в диван заглянешь — и там книги. Разве что в ванной и холодильнике их нет. У меня золотое правило — читать каждый день, даже если дел невпроворот. Но пока не почитаю — взяться за них не могу. Спасибо фишкам и любимому дедушке!