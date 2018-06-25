Седокова показала идеальную попу, которая растет с каждым днем

Певица день ото дня становится все краше.

В первый месяц лета показаться поклонникам в бикини спешат все звезды. Седокова не стала исключением. Кокетливый ретро-купальник в белый горох понравился всем фолловерам Анны. Но еще больше восхищения вызвала фигура певицы, а точнее — ее идеальная попа.

«С каждым годом фигура все лучше», «Просто бомба», «Волшебная», — осыпали звезду комплиментами фанаты. Хотя певице Анне Седоковой далеко до Ким Кардашьян , она может уже составить ей прекрасную конкуренцию. Стоит вспомнить только, как на днях она разместила в своем микроблоге фотографию, на которой запечатлена в золотом купальнике возле скалы.

Тело Анны действительно изменилось: бедра стали чуть мощнее, талия — очень тонкой. Но тогда самым странным интернет-пользователям показался пресс звезды. Выглядел он будто из стали, а косые мышцы были слишком уж сильно выражены. Многие обвинили Седокову в чрезмерной ретуши фото. Но теперь-то она доказала всем, что ее фигура — вовсе не результат фотошопа.

Похожа она относится к тем звездным счастливицам, которых природа одарила идеальными ягодицами. Пока все усиленно приседают и ходят на тренировки, эти знаменитости демонстрируют всем прекрасные и без лишних усилий формы.

Например, Джей Ло еще до Ким Кардашьян была обладательницей самых обсуждаемых ягодиц. По слухам, она даже застраховала эту часть тела, вот только цифры расходятся: то ли на 300 миллионов, то ли на миллиард долларов. Вот так она гордится своей роскошной попой. Она даже выпустила песню, которая называется «Booty» (с англ. — попа), а в ролике исполнила зажигательные танцы.

Теннисистка Серена Уильямс тоже давно известна своими пышными формами, которыми она гордится. Об этом свидетельствуют постоянные выходы в свет в коротких платьях, которые акцентируют внимание общественности на объемных ягодицах.

Обладательницами шикарной попы являются и Бейонсе, и Кристина Агилера , и многие плюс-сайз модели. Мы собрали фото таких девушек в галерее ниже.

10 звезд с роскошными ягодицами

Дженнифер Лопес

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Эшли Грэм

Эшли Грэм

Бейонсе

Бейонсе

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Серена Уильямс

Серена Уильямс

Искра Лоуренс

Искра Лоуренс

Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс

Не по возрасту: Седокова надела платье как у первоклассницы

5 модных способов сделать ягодицы аппетитнее

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