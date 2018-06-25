Недопетая «Феличита»: страшная трагедия семейно-музыкального дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр

Счастье по-итальянски — именно так воспринимали дуэт Аль Бано Ромины Пауэр во всем мире. Прекрасная девушка с нежным бархатным голосом — и безумно влюбленный в нее муж. Они выступали на всех концертах и фестивалях в Сан-Ремо, а их визитной карточкой стала песня «Феличита», звуки которой доносились из каждого магнитофона: «Счастье — это держаться за руки, счастье — это быть рядом…». Эту истину они подтверждали каждый день, с них не сводила глаз вся Италия, покоренная красивой историей любви.

Фото: wikimedia.org Голливудская невеста и крестьянский сын Ромина родилась в Голливуде, у итальянского эмигранта Тайрона Пауэра, ставшего довольно популярным актером, и актрисы Линды Кристиан. Фамилия Пауэр в переводе означает «власть», «сила», и, надо сказать, у красивой девочки из обеспеченной семьи было все, что она пожелает.

Мать мечтала, что дочка пойдет по ее стопам и сделает карьеру актрисы. В 14 лет сама Линда уже снялась в нескольких фильмах достаточно откровенного содержания. Ромина же, упрямая, как ее отец, захотела петь

В 1967 году, после развода родителей, 16-летняя Ромина, не слушая доводов матери, уехала в Италию — на родину отца, чтобы заниматься музыкой. Именно там она повстречалась со своим будущим мужем.

Фото: wikimedia.org Альбано Карризи с детства знал только лишения — он рос в семье бедных неграмотных крестьян, воспитывающих мальчика в строгих католических традициях. Родители планировали, что Альбано продолжит их дело и займется скотоводством и виноградарством — ведь больше ему ничего не оставалось. Однако строптивый юноша лелеял другие планы на жизнь: его привлекала музыка, он с детства писал песни, а в 16 лет отправился в Милан, чтобы самому пробивать себе дорогу на музыкальный олимп.

Ему пришлось работать и официантом, и поваром, и рабочим на конвейере… Только спустя шесть лет он сумел добраться, наконец, до музыки: принял участие в конкурсе Адриано Челентано «Новые голоса» и победил.

Успешный дебютант заключил контракт с музыкальной студией «Клан Челентано» и сменил имя на Аль Бано: по мнению опытного Челентано, такой сценический псевдоним должен был лучше запоминаться публике.

Фото: globallookpress.com Красивы, счастливы, талантливы Ему — 24, ей — 16. Они встретились на съемках фильма «Nel Sole», поставленного по песне Аль Бано. Юная испуганная девочка с огромными темными глазами сразу запала в душу певцу, ему захотелось ее опекать. А она, почувствовав себя рядом с ним защищенной, смогла немного расслабиться, ведь она так нуждалась в поддержке и помощи, рано лишившись отца в результате родительского развода.

Простой деревенский парень и богатая голливудская красотка быстро поняли, что не могут жить друг без друга. И окружающие тоже скоро заметили: между артистами проскочила искра, а ведь их союз для непосвященных выглядел несколько странно: Аль Бано вовсе не блистал красотой и даже ростом был заметно ниже стройной ослепительной Ромины.

В 1970 году они поженились — Ромина, несмотря на то, что в Америке получила довольно свободное воспитание, ничего не имела против превращения в настоящую католическую жену, согласившись принять все строгости. Ведь она полюбила по-настоящему.

А об Аль Бано и говорить нечего — он буквально молился на свою жену, и это было заметно всем и каждому. Во время совместных выступлений супруги не сводили друг с друга глаз, вся Италия утирала слезы умиления: еще бы, такие милые, такие талантливые и влюбленные, Ромина настоящая красавица, а у Аль Бано превосходный голос. Ромина, кроме того, писала неплохие стихи для песен, а Аль Бано сочинял музыку.

Скоро они вызвали настоящий фурор на фестивале в Сан-Ремо, их песни стали петь не только в Италии, но и во всем мире, они снимают музыкальные фильмы, ездят с гастролями…

В 1987 году супруги представили песню «Liberta» («Свобода»). Итальянская республика приняла ее как свой неофициальный гимн. Популярность пары становится просто невообразимой. Их обожает вся страна, они — живой пример для подражания. Спустя 20 лет после свадьбы они по-прежнему не сводят друг с друга влюбленных глаз.

Фото: globallookpress.com Идя навстречу пожеланиям поклонников, Аль Бано и Ромина написали книгу о своем союзе, которая мгновенно стала бестселлером. История любви, которая вовсе не мешает творчеству и успеху, с огромным интересом изучалась в каждом доме.

У супругов один за другим рождаются четверо детей: дочь Иления, сын Яри, затем — Кристель и Ромина. Ромине-старшей хочется уделять детям больше внимания, она скучает по ним, когда приходится уезжать на гастроли.

Однако Аль Бано требует от нее новых песен и новых выступлений, он опьянен успехом и не собирается останавливаться. Ромине становится все тяжелее — беременности, усталость, тоска по детям…

Может быть, все бы наладилось, если бы не страшная трагедия, настигшая образцовую итальянскую пару.

Фото: globallookpress.com Пропала без вести 6 января 1994 года Аль Бано и Ромина подали заявление в полицию об исчезновении старшей дочери. Иления росла спокойной девочкой, не доставляя родителям особых хлопот. Правда, повзрослев, она часто говорила о своем желании уехать в Америку, но не предпринимала для этого решительных шагов, послушно совмещая учебу в университете и работу на телевидении.

А однажды 24-летняя Иления все же отправилась на родину матери — она мечтала написать книгу об уличных музыкантах Нью-Орлеана. И пропала…

Безутешные родители сделали все, что могли: помимо полиции наняли дорогих частных детективов, подняли на ноги всех влиятельных знакомых, отчаявшаяся Ромина пошла даже к гадалкам и экстрасенсам… Все было бесполезно — никаких следов девушки найти не удалось.

На Ромину было страшно смотреть. Она полностью замкнулась в себе, перестала обращать внимание на остальных троих детей.

Фото: globallookpress.com Роковые слова Аль Бано поначалу пытался ее как-то утешить, а потом, видя, что все бесполезно, с головой погрузился в работу: так ему легче было пережить весь ужас, ворвавшийся в их семью. В одном из интервью он неосмотрительно произнес роковые слова: он не верит в то, что дочь жива, и уже смирился с ее потерей. Жена ему этого не простила, назвала предателем и подала на развод.

Ромина продолжала искать Илению еще долгие годы.

Они периодически выступают вместе, и в России, куда они часто приезжают, многие даже верят, что «феличита» волшебным образом продолжится. Но супруги давно идут каждый своей дорогой.

По сей день безутешная мать не смирилась с пропажей дочери. Сейчас Ромина уединенно живет в своем доме, который она купила в Америке, в штате Аризона, и пишет картины. Они на первый взгляд кажутся яркими и жизнерадостными. Только вот все человеческие фигуры на них повернуты спиной к зрителю…