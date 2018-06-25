Ещё
Недопетая «Феличита»: страшная трагедия семейно-музыкального дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недопетая «Феличита»: страшная трагедия семейно-музыкального дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Счастье по-итальянски — именно так воспринимали дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр во всем мире. Прекрасная девушка с нежным бархатным голосом — и безумно влюбленный в нее муж. Они выступали на всех концертах и фестивалях в Сан-Ремо, а их визитной карточкой стала песня «Феличита», звуки которой доносились из каждого магнитофона: «Счастье — это держаться за руки, счастье — это быть рядом…». Эту истину они подтверждали каждый день, с них не сводила глаз вся Италия, покоренная красивой историей любви.
Фото: wikimedia.org Голливудская невеста и крестьянский сын Ромина родилась в Голливуде, у итальянского эмигранта Тайрона Пауэра, ставшего довольно популярным актером, и актрисы Линды Кристиан. Фамилия Пауэр в переводе означает «власть», «сила», и, надо сказать, у красивой девочки из обеспеченной семьи было все, что она пожелает.
Мать мечтала, что дочка пойдет по ее стопам и сделает карьеру актрисы. В 14 лет сама Линда уже снялась в нескольких фильмах достаточно откровенного содержания. Ромина же, упрямая, как ее отец, захотела петь
В 1967 году, после развода родителей, 16-летняя Ромина, не слушая доводов матери, уехала в Италию — на родину отца, чтобы заниматься музыкой. Именно там она повстречалась со своим будущим мужем.
Фото: wikimedia.org  Альбано Карризи с детства знал только лишения — он рос в семье бедных неграмотных крестьян, воспитывающих мальчика в строгих католических традициях. Родители планировали, что Альбано продолжит их дело и займется скотоводством и виноградарством — ведь больше ему ничего не оставалось. Однако строптивый юноша лелеял другие планы на жизнь: его привлекала музыка, он с детства писал песни, а в 16 лет отправился в Милан, чтобы самому пробивать себе дорогу на музыкальный олимп.
Ему пришлось работать и официантом, и поваром, и рабочим на конвейере… Только спустя шесть лет он сумел добраться, наконец, до музыки: принял участие в конкурсе Адриано Челентано «Новые голоса» и победил.
Успешный дебютант заключил контракт с музыкальной студией «Клан Челентано» и сменил имя на Аль Бано: по мнению опытного Челентано, такой сценический псевдоним должен был лучше запоминаться публике.
Фото: globallookpress.com Красивы, счастливы, талантливы Ему — 24, ей — 16. Они встретились на съемках фильма «Nel Sole», поставленного по песне Аль Бано. Юная испуганная девочка с огромными темными глазами сразу запала в душу певцу, ему захотелось ее опекать. А она, почувствовав себя рядом с ним защищенной, смогла немного расслабиться, ведь она так нуждалась в поддержке и помощи, рано лишившись отца в результате родительского развода.
Простой деревенский парень и богатая голливудская красотка быстро поняли, что не могут жить друг без друга. И окружающие тоже скоро заметили: между артистами проскочила искра, а ведь их союз для непосвященных выглядел несколько странно: Аль Бано вовсе не блистал красотой и даже ростом был заметно ниже стройной ослепительной Ромины.
В 1970 году они поженились — Ромина, несмотря на то, что в Америке получила довольно свободное воспитание, ничего не имела против превращения в настоящую католическую жену, согласившись принять все строгости. Ведь она полюбила по-настоящему.
А об Аль Бано и говорить нечего — он буквально молился на свою жену, и это было заметно всем и каждому. Во время совместных выступлений супруги не сводили друг с друга глаз, вся Италия утирала слезы умиления: еще бы, такие милые, такие талантливые и влюбленные, Ромина настоящая красавица, а у Аль Бано превосходный голос. Ромина, кроме того, писала неплохие стихи для песен, а Аль Бано сочинял музыку.
Скоро они вызвали настоящий фурор на фестивале в Сан-Ремо, их песни стали петь не только в Италии, но и во всем мире, они снимают музыкальные фильмы, ездят с гастролями…
В 1987 году супруги представили песню «Liberta» («Свобода»). Итальянская республика приняла ее как свой неофициальный гимн. Популярность пары становится просто невообразимой. Их обожает вся страна, они — живой пример для подражания. Спустя 20 лет после свадьбы они по-прежнему не сводят друг с друга влюбленных глаз.
Фото: globallookpress.com  Идя навстречу пожеланиям поклонников, Аль Бано и Ромина написали книгу о своем союзе, которая мгновенно стала бестселлером. История любви, которая вовсе не мешает творчеству и успеху, с огромным интересом изучалась в каждом доме.
У супругов один за другим рождаются четверо детей: дочь Иления, сын Яри, затем — Кристель и Ромина. Ромине-старшей хочется уделять детям больше внимания, она скучает по ним, когда приходится уезжать на гастроли.
Однако Аль Бано требует от нее новых песен и новых выступлений, он опьянен успехом и не собирается останавливаться. Ромине становится все тяжелее — беременности, усталость, тоска по детям…
Может быть, все бы наладилось, если бы не страшная трагедия, настигшая образцовую итальянскую пару.
Фото: globallookpress.com Пропала без вести 6 января 1994 года Аль Бано и Ромина подали заявление в полицию об исчезновении старшей дочери. Иления росла спокойной девочкой, не доставляя родителям особых хлопот. Правда, повзрослев, она часто говорила о своем желании уехать в Америку, но не предпринимала для этого решительных шагов, послушно совмещая учебу в университете и работу на телевидении.
А однажды 24-летняя Иления все же отправилась на родину матери — она мечтала написать книгу об уличных музыкантах Нью-Орлеана. И пропала…
Безутешные родители сделали все, что могли: помимо полиции наняли дорогих частных детективов, подняли на ноги всех влиятельных знакомых, отчаявшаяся Ромина пошла даже к гадалкам и экстрасенсам… Все было бесполезно — никаких следов девушки найти не удалось.
На Ромину было страшно смотреть. Она полностью замкнулась в себе, перестала обращать внимание на остальных троих детей.
Фото: globallookpress.com Роковые слова Аль Бано поначалу пытался ее как-то утешить, а потом, видя, что все бесполезно, с головой погрузился в работу: так ему легче было пережить весь ужас, ворвавшийся в их семью. В одном из интервью он неосмотрительно произнес роковые слова: он не верит в то, что дочь жива, и уже смирился с ее потерей. Жена ему этого не простила, назвала предателем и подала на развод.
Ромина продолжала искать Илению еще долгие годы.
Они периодически выступают вместе, и в России, куда они часто приезжают, многие даже верят, что «феличита» волшебным образом продолжится. Но супруги давно идут каждый своей дорогой.
По сей день безутешная мать не смирилась с пропажей дочери. Сейчас Ромина уединенно живет в своем доме, который она купила в Америке, в штате Аризона, и пишет картины. Они на первый взгляд кажутся яркими и жизнерадостными. Только вот все человеческие фигуры на них повернуты спиной к зрителю…
Teleprogramma.pro: последние новости
Стефания Маликова рассказала, на что потратила первые заработанные деньги В «Адлеркурорт» за крепким здоровьем и красивой кожей! Вера Брежнева и Константин Меладзе устроили второй медовый месяц в Италии
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче75
Как работает красная нить на запястье34
Пугачева забыла надеть белье32
Названы «страшные» последствия отказа от курения44
Полезные привычки для рельефного живота2
Новости партнеров
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
Пугачева забыла надеть белье
Звёзды
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение