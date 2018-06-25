Коллекции филателистов России пополнятся марками с изображением Вологды

Изображение Вологодского кремля украсило новые почтовые марки. Знаки поступят в обращение сегодня.

На картинке номиналом в 46 рублей художница Х. Бетрединова изобразила Вологодский кремль. Как сообщает rusmarka.ru, размер марки 38×23 мм. Ее номинал позволит отправить заказное письмо весом до 20 граммов. Всего выпустят 40 млн 70 тыс. таких марок. Также в оборот поступят тематические конверты первого дня и штемпели специального гашения для Москвы и Вологды.