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Похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес
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Похудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает вес 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@malysheva.liveПохудевшая Елена Малышева пожаловалась, что стремительно набирает весСовсем недавно Елена Малышева (57) хвасталась результатами недели голодовки. Телеведущая, как и планировала, влезла в вечернее платье, специально привезенное из Америке, стоимостью пять тысяч рублей. Чтобы добиться эффекта, теледива резко ограничила свой рацион: в день она позволяла себе пару яиц и огурцы. Очень редко куриное филе, тушеное с луком. В последний день и вовсе пила одну воду. За неделю ей удалось похудеть на пять килограммов и продемонстрировать подписчикам завидную талию. Попутно Малышева писала, что экспресс-диета может обернуться для нее возвращением прежнего веса. Так и случилось.
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 15 Июн 2018 в 7:42 PDT  Вручив престижную премию лучшим врачам страны, телеведущая вместе с компанией отправилась в час ночи в ресторан. Как результат — плюс один килограмм на весах наутро. Ведущая программы «Жить здорово» объяснила фолловерам, что это соль, которую задерживает организм. И поделилась меню на предстоящий день: «Сегодня у меня разгрузочный день 200 г. Белый сыр (240 ккал), чай и вода. Надеюсь завтра быть в норме». Подписчики заверили Малышеву, что она прекрасно выглядит и с экстремальным похудением ей точно стоит завязывать. Читай также: Елена Малышева раскрыла секрет, как есть макароны и худеть.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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