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Видео, на котором новосибирцы растерзали огромный халявный торт, потрясло соцсети
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Видео, на котором новосибирцы растерзали огромный халявный торт, потрясло соцсети 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Новосибирские кондитеры в честь 125-летия города решили порадовать местных жителей огромным праздничным тортом. Однако организаторы, судя по всему, не учли неубиваемую страсть к халяве со стороны наших соотечественников. Видео, на котором горожане растерзали угощение в считаные минуты, вызвало у многих пользователей соцсетей чувство стыда.
Вишневую шарлотку длиной в 125 метров готовили 70 поваров. Планировалось, что каждый горожанин сможет угоститься куском. Но многие, прознав о халяве, решили не ограничиваться малым.
По свидетельствам очевидцев, люди начали выстраиваться в очередях за несколько часов до того, как торт вынесли на площадь. Многие горожане заранее приготовили пакеты и сумки.
Собственно, видео, на котором люди старательно распихивают куски по пакетам, мгновенно облетело соцсети. И вызвало негодование интернет-пользователей.
«Я в шоке с людей, с которыми я живу в одном городе. Люди занимали места и стояли до открытия несколько часов. Пакет под торт приносили с собой. Мы лично встретили пару, у них штук 10 кусков на тарелке было», — пишут в группе «АСТ-54».
Некоторые пожаловались, что попросту не смогли попробовать торт, так как отдельные граждане набирали по 10-15 кусков.
Также в соцсетях провели аналогию с празднованием Масленицы в некоторых российских городах, когда пришедших на праздник жителей кормили блинами с лопат.
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