Англичане изменили мнение о России во время ЧМ‐2018

Футбольные фанаты из Великобритании поделились своими впечатлениями от России в время ЧМ‐2018. Об этом сообщил сайт «Ридус».

24-летний Элиотт Черч заявил, что в отличие от англичан россияне более отзывчивы.

«Здесь фантастические люди. Когда нам понадобилось такси, молодая женщина помогла нам. Она не просто показала, куда нужно идти, но и проводила нас вместе со своей маленькой дочерью. Этого никогда бы не произошло в Англии», — рассказал футбольный болельщик.

Директора нефтегазовой компании, который приехал в Россию с 17-летним сыном, удивило, что русские не такие, как кажутся на первый взгляд. Он назвал жителей РФ слишком серьезными и пугающими, но это лишь первое впечатление.

«Это один из самых дружеских чемпионатов мира, которые я когда-либо знал. Мы не видели даже намека на неприятности. Это действительно фантастическая страна», — заявил Стивен Огден

Его сыну Тео очень понравились русские девушки. Они отвечают взаимностью на улыбку и охотно вступают в диалог с иностранцами. «Такого не бывает в Англии», — заключил юноша.

После двух победных матчей российской сборной по футболу американский спортивный канал ESPN рассказал об одном из игроков команды Артеме Дзюбе. Журналисты назвали его противоречивым футболистом, который готов совершить любые «подвиги», чтобы взять реванш.