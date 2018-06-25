IT-девушки. Как прекрасному полу работается в сфере программирования

Женщины в мужских креслах — сегодня не редкость. Гендиректора, водители автобусов и сантехники в юбках уже давно никого не удивляют. И вот уже IT-компании перестают быть мужской территорией. Статистика показывает — за последние три года количество женщин, претендующих на позиции, связанные с программированием, значительно выросло.

Под данным портала HeadHunter, только за последний год количество резюме женщин в IT-секторе увеличилось более чем на треть: 70 тысяч против 45-ти в прошлом году. Но все еще сдерживающим фактором роста количества девушек в IT остается особенность подготовки в средней образовательной школе.

«Девочек традиционно мало в физико-математических классах, потому что существует представление, будто логические предметы сложны для барышень. Поэтому меньше девушек сдают предметы, профильные для направления компьютерных наук», — считает HRM-директор технологической компании DataArt в Воронеже Елена Федорова

«АиФ-Черноземье» спросил у девушек, работающий в IT-компании, как они пришли в профессию и с какими трудностями столкнулись на пути.

«Не женское это дело»

«То, что хочу стать программистом, я решила еще в девятом классе. Не помню, как точно пришла к этой мысли. Наверное, частично повлияли родители и уроки информатики, которые у нас проходили очень интересно. Еще с детства видела в этой специальности для себя что-то особенное, поэтому решение было не спонтанное и не внезапное, — рассказывает NET-разработчик с восьмилетним стажем Татьяна Каребина. — Поступила в Воронежский госуниверситет на факультет компьютерных наук. Конечно, когда ты студент, то помимо учебы жизнь полна соблазнов. А еще, когда твои друзья не знают, зачем пришли на факультет, бывает сложно заставить себя учиться и не свернуть с намеченного пути. Если и было какое-то предвзятое отношение ко мне как к программисту-девушке, то только на ранних этапах. Конечно, когда ты только окончила университет и находишься на уровне младшего интерна, кажется, что все против тебя. Возможно, это было связано с тем, что в то время девушки-программисты встречались совсем нечасто, а IT-компании с программой для практикантов вообще были немыслимым чудом. Ведь брать на работу интерна не все могли себе позволить, требовался опыт, поэтому иногда казалось, что предпочтения отдают мужчинам. Бывало, и родственники говорили: «Не женское это дело. Ты уверена? Куда ты идешь?». Пару раз от преподавателей проскакивало: «Что вы (девчонки) тут вообще делаете? Разве что замуж хотите выйти». Но это были скорее исключения из правил, связанные с мировоззрением определенного человека, а не тенденция. Потому что в основном ни преподаватели, ни рекрутеры не разделяли программистов на мужчин и женщин. А сейчас вообще не встречаю такого отношения. Думаю, мне очень повезло с людьми, с которыми я работала».

Без особого отношения

«Со школы любила математику, информатику и физику, поэтому выбор направления при поступлении в вуз был очевиден. Окончила факультет прикладной математики и механики по специальности «Механика». Но оказалось, что в нашем городе больше шансов себя реализовать в качестве программиста, нежели инженера-конструктора. Связано это с количеством вакансий, а не с нежеланием компаний брать на работу девушек, — уверена NET-разработчик, проработавшая 8 лет в IT, Анастасия Никулина. — По моему мнению, проблема какого-то негативного отношения к женщинам в технических областях в России несколько преувеличена и исторически не обоснована. Среди людей, создававших когда-то спутники и ракеты, было множество женщин. Сейчас же достаточно посмотреть на профессорско-преподавательский и студенческий состав, например, на факультете, где я училась. Здесь работают женщины разных возрастов, многие из которых были инженерами. А в группах студентов примерное соотношение девушек и парней — 50 на 50. И это давняя тенденция. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что никакого особого отношения работодателей ко мне как к специалисту, позитивного или негативного, я не встречала. Единственное, что действительно имеет значение — профессионализм, желание постоянно развиваться и приобретать новые знания, изучать новые технологии и, конечно, опыт».

«Математическая смекалка»

«В детстве я очень любила книгу «Математическая смекалка», это кладезь интереснейших логических задачек. В школе математика была любимым предметом, поэтому уже класса с шестого я знала примерное направление, в котором хочу двигаться, — говорит Java-разработчик Алена Сикерина. — Программирование же я выбрала, идя по стопам старшего брата, о чем еще ни разу не пожалела. В профессиональном плане я никогда не замечала разделений по гендерному признаку. В офисе атмосфера очень легкая, всегда находится место шуткам и смеху. При этом практически все коллеги тактичны и уважительны друг к другу независимо от пола или любых других различий».