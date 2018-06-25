Летняя цветотерапия, или Отличное настроение — залог здорового образа жизни на даче!

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Здоровый образ жизни на даче, для меня в первую очередь, — это отличное настроение. А что, как ни цветы, это отличное настроение и дарит?!

Когда зацветают мои любимые цветы, радости нет предела. Я постоянно хожу от клумбы к клумбе и любуюсь их красотой. Начиная с тюльпанов и заканчивая осенними хризантемами у себя на даче можно весь сезон радоваться, ведь цветение практически непрерывное!

В этом году меня очень порадовала аквилегия. Цветёт в начале июня. Очень нежные у неё цветочки!

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Начинает разрастаться петуния. Очень нравится ярко-красная. Потрясающе красивая!

дачаВ велосипед посадила тоже красную, зацвела…

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Ромашки такие милые и трогательные! Очень их люблю, особенно на фоне жёлтого вербейника.

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Но есть и крупные махровые, тоже очень красивые.

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Даже хоста радует своими очаровательными цветочками.

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Ну а это зацветают мои любимые розы. Одна из них сиреневого цвета, обожаю её!

летоВ капельках уж больно хороша!

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Такого оранжевого цвета, мне очень нравится. Она ещё и ароматная, запах великолепный, особенно когда дует ветер, даже не надо приближаться к розе, чтобы понюхать — запах чувствуется на расстоянии.

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Ну а это мини-розочка, на маленьком кустике такие вот розочки.

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Уже набирает бутоны кореопсис. Простенький цветок, но мне он очень нравится за свою неприхотливость и яркость.

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И рудбекии скоро порадуют. Их тоже обожаю за разные расцветки и неожиданное появление в разных местах.

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С огромным нетерпением жду цветения лилейников, некоторые уже набирают стрелки. Самый любимый мой 'Эль десперадо' — в прошлом году очень радовал.

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У многих нет названия сорта, они просто очень красивые.

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Скоро цветники превратятся в такую красоту и будут приносить положительные эмоции до самой осени.

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И хоть в каждом времени года есть свои плюсы, вот например, осенние хризантемки — отлично поднимают настроение…

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Всё-таки лето — это моё самое любимое время года, но цветы радуют всегда с ранней весны и до глубокой осени! Не представляю дачу без цветов. Сажайте их побольше разных: и однолетних, и многолетних. Они прекрасно поднимут вам настроение, будут постоянно радовать и отвлекать вас от насущных проблем. А ведь отличное настроение — это и есть залог здорового образа жизни на даче!