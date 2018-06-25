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Записки старого ворчуна. Строим барбекю
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Записки старого ворчуна. Строим барбекю 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Настал летний сезон. И пришло время сотворить давно вынашиваемую задумку — барбекю.
Барбекю
Площадку закончил в прошлом году. Фундамент был залит, несколько лет назад. Так сказать, выстоялся — по всем канонам о фундаментах.
Площадка
Пришло время приступить. Просмотрев кучу картинок, решил делать по-своему, просто соблюдая порядовки. Сперва выложил на сухую первый ряд. Определился с размерами топки. Прикинул количество кирпича.
Первый ряд  Процесс пошел. Смесь делал: 1*4 песок и цемент. Добавлял немного «Фейри».
Последующие ряды
Первый дым. Проба
Подставка
Сделал подставку двойного назначения.
Подставка
Подставка для казана и жаровни
Колпак на трубу
Сделал колпак на трубу по размеру.
Столешницы
Сделал столешницы и полки из плах. Все покрыл на два раза пропиткой Словения-орех. Осталось покрыть яхтным лаком.
Барбекю
Барбекю готово к эксплуатации, осталась декоративная отделка. Решетки боковые, крыша — пока не определился какую делать. Одно— или двускатную.
Барбекю готово к работе
Как сказала моя супруга, законченный вид участка получился.
Участок
По мере продвижения в ходе работ выложу фотографии.
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