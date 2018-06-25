Записки старого ворчуна. Строим барбекю

Настал летний сезон. И пришло время сотворить давно вынашиваемую задумку — барбекю.

Барбекю

Площадку закончил в прошлом году. Фундамент был залит, несколько лет назад. Так сказать, выстоялся — по всем канонам о фундаментах.

Площадка

Пришло время приступить. Просмотрев кучу картинок, решил делать по-своему, просто соблюдая порядовки. Сперва выложил на сухую первый ряд. Определился с размерами топки. Прикинул количество кирпича.

Первый ряд Процесс пошел. Смесь делал: 1*4 песок и цемент. Добавлял немного «Фейри».

Последующие ряды

Первый дым. Проба

Подставка

Сделал подставку двойного назначения.

Подставка

Подставка для казана и жаровни

Колпак на трубу

Сделал колпак на трубу по размеру.

Столешницы

Сделал столешницы и полки из плах. Все покрыл на два раза пропиткой Словения-орех. Осталось покрыть яхтным лаком.

Барбекю

Барбекю готово к эксплуатации, осталась декоративная отделка. Решетки боковые, крыша — пока не определился какую делать. Одно— или двускатную.

Барбекю готово к работе

Как сказала моя супруга, законченный вид участка получился.

Участок

По мере продвижения в ходе работ выложу фотографии.