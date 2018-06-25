Костромичи в панике: в садах появились первые гадюки

Жара вынуждает гадюк искать более комфортные места обитания. Поэтому они прячутся в траве, в мусоре, под домами и в теплицах на садовых участках. В выходные сразу несколько человек заметили на своих садовых участках гадюк, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Одна ядовитая змея ползала по грядкам в огороде в посёлке Караваево. Хозяева участка так испугались, что ничего не смогли сделать. Только наблюдали, как гадюка уползла за пределы сада. А во втором случае незваную гостью удалось убить.

Я подошла к крыльцу дома и полила розы. И вдруг увидела, что по оградке кто-то ползёт. Присмотрелась, а в прутьях запуталась гадюка. Она просто встала в позу, смотрела на меня и не шевелилась. Крикнула сразу же мужа. Испугалась. Он прибежал и зарубил её топором. Так она ещё некоторое время отрубленной головой кусала металлический прут, — рассказала костромичка Юлия.

Специалисты предупреждают, что змеи не нападают, пока их не потревожить. Поэтому при встрече с гадюкой лучше замереть и не двигаться, дождаться, пока змея уползёт. Если же есть под рукой какой то садовый инвентарь, например, лопата, гадюку можно зарубить. Но действовать надо очень быстро и аккуратно, чтобы ползучая не прыгнула и не укусила. Защитить своё жилище от незваных ядовитых гостей можно подручными средствами.

Это всем известный способ. Мы его на своей даче используем уже много лет. Гадюки часто ползут к дому и могут даже в дом заползти, чтобы спрятаться от жары. А мы двери иногда не закрываем. Поэтому порог дома мы намазываем обычной горчицей. Змеи не лезут — не любят они горчицу. И в теплице порог мажем. Был случай — гадюка укусила соседку именно в теплице, когда она собирала огурцы, — рассказала садовод со стажем Ольга СМОЛИНА.

Если гадюка всё же укусила, необходимо быстро лечь и не двигаться. Кроме этого, из раны нужно сразу же начать отсасывать яд. Помните, что для человека, который это делает, отсасывание яда безопасно. В первую очередь, необходимо вызвать скорую помощь. Пока ждёте врачей, пострадавшему надо давать как можно больше жидкости.