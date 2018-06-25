Мемориал павшим воинам под Саратовом выкрасили в розовый цвет 

Памятник погибшим на фронтах Великой Отечественной войны шокировал жителей Маркса Саратовской области.
Мемориал находится возле бывшего Дома пионеров. Когда местные жители проходили на работу мимо, то едва не упали в обморок от увиденного.
«Неужели в городских запасах не хватило средств на более приличный цвет краски. Что за насмешка над павшими? Цвет ярко-розвенький, это просто ужас!» — сообщает в социальной сети ВКонтакте местная жительница.
Напомним, не так давно в розовый цвет была покрашена стела с названием города на въезде в Балаково. Тогда жители горда раскритиковали местных коммунальщиков, не рассчитавших с колером. Розовый цвет был оперативно закрашен более подобающим коричневым.