Гипноз — манипулирование сознанием или психологическая помощь? Об «удавах» и «кроликах», а также секретах профессии рассказывает гипнолог Иван Надин

Приходит мужик к гипнотезёру: «Ну-ну, давайте, попробуйте-ка на меня повлиять». На что тот говорит: «Я сейчас дам команду — и вы ее выполните. А пока сядьте поудобнее». Мужик садиться. «Ну, вот и все, голубчик! Вы уже выполнили мою команду!». Это, конечно, анекдотец. Однако существует немало реальных и эффективных техник погружения человека в транс. Кто и для чего это делает? Чем отличаются гипнотезёры от гипнологов? Кто такие сомнамбулы? И действительно ли наши комплексы и страхи родом из детства? Об этом редакция ТИА поговорила с тверским гипнотерапевтом Иваном Надиным.

Мифы о гипнозе

Иван Надин учился у известно в России психолога-гипнолога Владимира Макулова, который, в свою очередь, обучался в США у топовых гипнотерапевтов, а потом разработал свой авторский метод в лечении страхов, фобий и других психосоматических проблем. Потом были тренинги у мастера мгновенного гипноза Антона Маркова, который тоже является очень известным в этой области специалистом. Сейчас Иван Надин практикует в Твери, у него свой кабинет, но также он проводи сеансы гипнотерапии дистанционно по скайпу. Среди его клиентов не только жители России, но и других стран, есть даже пациент из Таиланда. Хотя первое его образование юридическое, психология всегда его привлекала. Было время, Иван даже серьёзно увлекался НЛП — нейролингвистическим программированием и техниками влияния. Поэтому профессиональное занятия гипнозом — вполне закономерный результат.

Гипнотерапия — это новое направление в российской психологии. Мы по большей части привыкли к так называемому эстрадному гипнозу, когда в различных шоу иллюзионисты показывают феномены, фокусы и прочие зрелищные трюки. А есть и другой вид гипноза — терапевтический, и цели у них совершенно разные, поскольку гипнотерапия призвана помочь человеку решить его внутренние психологические проблемы: страхи, переживания, фобии, панические настроения, депрессивные состояния и даже зависимости.

— У нас люди думают, что гипноз — это только супервнушение, когда я хлопнул в ладоши и человек провалился в транс, а потом я начинаю им манипулировать, а потом он по щелчку просыпается совершенно другим — здоровым или весёлым и т.п. Но такое бывает только в фильмах. Или все ещё помнят Кашпировского с его массовыми сеансами. В целом, отношение к гипнозу в нашем обществе негативное, потому что он ассоциируется с обманом, цыганами, мошенниками и шарлатанами. Поэтому зачастую моё общение с пациентами начинается с того, что я развеиваю страхи и мифы, то есть налаживаю доверительные связи.

Техника «чёрного попугая»

Главный постулат и залог успеха в гипнотерапии — это желание самого клиента избавиться от проблемы/зависимости. Потому что любая зависимость — это следствие, а вот до причины следует ещё докопаться. К примеру, если человек курит, то, скорее всего, на это его толкают некие переживания, которые сидят в его подсознании. По факту, курение — это замещение, уход от какой-то проблемы. Недаром говорят, что курильщики хватаются за сигарету, когда нервничают, и им потом кажется, что они таким образом успокаиваются. Но это глубокое заблуждение. Кроме того, иногда зависимости просто выгодны человеку. — Те же курильщики, когда уходят на перекуры, у них есть небольшие перерывы в работе, неформальное общение, когда можно пошутить, посплетничать и т.д. Это так называемая вторичная выгода. В принципе, любая проблема, эмоция или переживание изначально человеку чем-то выгодны.

Корень всех проблем, утверждают психологи, — в нашем детстве. В 4-5 лет у нас уже формируется личность. Все поведенческие модели фиксируются на уровне подсознания. Часто пациент приходит на приём с одной проблемой, но на деле она оказывается в другой плоскости.

— Взять, к примеру, страх публичных выступлений. Путём вопросов-ответов мы подходим к реальной проблеме. Человек, описывая свои ощущения и страхи, говорит, что боится, что над ним будут смеяться, или не слушать, или тыкать пальцем. В конечном итоге он озвучивает главное — «я буду чувствовать стыд». Таким образом подсознательно страх оберегает от ещё более негативного и глубокого чувства — стыда. Далее мы уже пытаемся найти первоисточник, когда и почему зародилось это чувство, почему он привык так реагировать на публичные выступления. Ведь по сути человек — это каталог поведенческих моделей, и наши реакции в основном шаблонны. Возможно, когда-то родители или учителя при каком-то, на их взгляд, нетипичном поведении (когда ребёнок бегает, кричит, то есть как-то себя проявляет), резко сделали замечание, одёрнули, отругали, пристыдили, напугали, обидели или наказали. Цель нашего подсознания — выживание. Поэтому на уровне подсознания поступает команда: «Если я себя буду так проявлять, то мне будет плохо». Это фиксируется, причём, как правило, взрослый человек этого даже не помнит. Но программа уже заложена. Наши иррациональные страхи — это следствия детских психотравм. Так вот, фишка гипнотерапии в том, что мы работаем с первопричиной.

Вот вам ещё один яркий пример — страдания после разрыва отношений. Думается, практически все через это проходили. Но зачастую, первопричина — просто страх одиночества. По факту мы часто цепляемся за наших «бывших» не столько потому, что жить без них не можем, сколько просто из-за боязни остаться одному. Такую модель поведения наше подсознание могло выстроить, например, если ребёнком нас родители оставили надолго одного или заперли в тёмной комнате. Так что, несмотря на наше золотое детство, у каждого из нас есть вот такой багаж глубоких внутренних психотравм. И гипнологи-психологи тогда говорят о технике «чёрного попугая».

— Это наш внутренний голос, который нам нашёптывает: «Ты недостоин», «У тебя не получится», «Ты слабак». Эти «чёрные попугаи» — наши мамы-папы-бабушки-родственники, которые нам когда-то говорили: «В кого ты такой? Ты просто бестолочь», «Вот у Ивановых дочка отличница, а ты дворником станешь» и т.п.

"Открой тайну, несчастный!", или О сомнамбулах

Люди боятся, что на сеансе гипноза у них выведают какие-нибудь тайны. Но, как говорит Иван, в состоянии гипноза человек понимает, что с ним происходит, и всё осознаёт. Причём в лёгкий гипноз мы иногда впадаем сами без чьей-либо помощи. Ведь бывало такое, что вы задумываетесь и проезжаете мимо своей остановки или погружаетесь с головой в интересную книгу и отключаетесь от реальности. Даже в состоянии гипноза та же сомнамбула, если не хочет выполнять приказ, делать этого не будет. Человек делает только то, что он хочет делать. И через несколько минут состояние гипноза закончится, потому что происходит адаптация. Так что же такое состояние гипноза? Если мы говорим об эстрадном гипнозе, то людей, которые легко впадают в транс, подчиняются указаниям гипнотизёра, называют сомнамбулами, и таких всего лишь не более 5% от всего населения.

— Все шоу как раз построены на работе с сомнамбулами. Гипнотизёр сначала проводит «кастинг» среди публики. Он даёт ряд тестов, по типу «ваши руки слипаются». Из 100 человек, допустим, 20 прошли первый тест. Затем ещё один, ещё один, пока он не отберёт человек 5 сомнамбул. И тогда он показывает на них ряд феноменов. И даже из отобранных пяти шоу строится на одном-двух зрителях. По большей части гипноз работает за счёт воображения человека. Например, вы даёте объекту установку: «Представь, что к твоей руке привязаны воздушные шарики». И что будет происходить? Его рука начнёт постепенно подниматься, потому что включиться в работу воображение. В гипнотерапии используется лёгкая стадия транса: человек в удобной обстановке максимально расслабляется, для чего специалисты применяют ряд специальных техник. Цель — чтобы человек мог сильнее почувствовать свои переживания, таким образом его подготавливают к самой терапии. И лёгкой стадии гипноза подвержены практически все люди.

— Да, человек должен на сеансе мне поддасться, но при этом он всё контролирует. У нас начинается обоюдная работа: 50 на 50, поскольку он сам должен хотеть избавиться от своих проблем. Главная ошибка клиентов — они уверены, что сейчас по щелчку произойдёт некое магическое действо и они после сеанса выйдут абсолютно счастливыми, весёлыми и довольными людьми. Безусловно, гипнотерапия более эффективна, чем обычные приёмы психолога. Но надо понимать, что чуда за два часа сессии не произойдёт. И жертва не превратится в супергероя. Человек тоже должен работать над собой.

По словам гипнотерапевта, его техники вполне логичны, научны, просты и понятны и напрямую связаны с психологией.

— В нашей жизни нет проблем. Есть какие-то события, они не плохие и не хорошие, а есть только наши реакция и отношения, мы сами расставляем акценты. Если вы привыкли, скажем, на что-то обижаться, то в течение всей жизни вы так и будете реагировать на это раздражитель, потому что эта привычка на уровне подсознания. Так как она была заложена в детстве, то ребёнку это помогало, а вот взрослому человеку уже мешает. Умом мы это понимаем, но словно в состоянии аффекта продолжаем так поступать.

Наша цель — это пройтись по ярким эпизодам вашей жизни, которые придут вам в голову в процессе сеанса, чтобы отыскать самую раннюю ситуацию и на её примере понять, почему вы так реагируете. И хотя, допустим, первоисточником непреднамеренно выступают родители, но выводы о модели поведения человек уже делает сам и его подсознание. На сеансах мы пересматриваем эти выводы о себе и о мире в целом. Таким образом, мы показываем мозгу, что в той или иной ситуации можно вести себя иначе, то есть мы его перепрограммируем.

Фобии родом из дества

На приёмы к гипнологам чаще приходят женщины, нежели мужчины, и чаще всего с проблемами неудачных отношений. Бывают, что приходят и с общераспространёнными фобиями — боязнь полётов на самолёте, которая просто на просто вызвана страхом потерять контроль в экстренной ситуации. Или, скажем, арахнофобия — боязнь пауков. Возможно, она возникла потому, что когда-то в детстве вас кто-то напугал в момент созерцания паука или паутины. А подсознание «всё записало на корочку». И всё же одной, единой формулы для всех нет: у каждого свои страхи и их причины. Кстати, иногда аллергические реакции тоже могут следствиями психосоматики. Как, впрочем, и другие заболевания.

— У нас вся страна живёт в некоем состоянии гипноза или «зомбирования», и создаётся это информационными технологиями ведущих телеканалов, когда людям реально не хватает денег на достойную жизнь, а они переживают о том, что скажет Трамп, или что происходи в Сирии, или как назвать крылатую ракету. Считайте, что это то же НЛП.

По мнению Ивана Надина, в принципе, чтобы стать гипнотерапевтом, не надо обладать каким-то особенным талантом или способностями. На деятельность гипнологов обратили внимание и власти, поскольку в России начали принимать законы, регулирующие деятельность подобных специалистов. При этом в законопроекте нет чёткого определения, что же такое гипноз. Зато у гипнотерапевтов есть своя внутренняя этика, главный постулат которой очень прост — всё, что прозвучит и произойдёт на сеансе, остаётся в тайне между врачом и пациентом. Как говорил герой повести «Зелёная миля» Стивена Кинга : «Все, что происходит на Миле — остается на Миле».

Часто, когда мы переживаем и думаем о проблеме, мы боимся того, что ещё не произошло. Но реагируем так, будто эта ситуация уже произошла. Потому что для нашего мозга нет разницы — мы это представили или это случилось в реальности.

Отсюда наши стрессы и неврозы. Как говорится, мы сами себя накручиваем. Когда наши переживания о реальных или надуманных проблемах накопятся, происходит некий выброс — нервный срыв. И тогда каждый справляется, как может, или не справляется, например, «лечится» алкоголем. Менталитет русских людей не позволяет им открыто поведать о своих переживаниях. Мы только иногда можем под рюмочку поговорить по душам с другом, нам кажется, что отпустило, стало легче, но по факту мы не решили проблему, а затолкнули её ещё глубже внутрь себя. Традиционное лечение, как правило, — медикаментозное: успокаивающие препараты, снотворное и т.п. Только это не выход!