Салтыкова в 52 года показала шикарную фигуру в бикини

Певица позволила себе розовый блестящий купальник. И не зря.

Ирина Салтыкова была одним из секс-символов 90-х. Ее даже называли русской Памелой Андерсон . Когда стройная блондинка исполняла свои хиты «Серые глаза» и «Голубые глазки», подпевала ей вся страна. Мужчины хотели на ней жениться, а женщины стремились быть на нее похожими.

С момента как вышел тот самый первый провокационный клип «Серые глаза», в котором Ирина танцует на барной стойке в ультрамини и сапогах на шнуровке, прошло уже 23 года, а исполнительница все еще секс-бомба. Иначе поклонники не могут ее назвать. Ведь на свои 52 года артистка не выглядит, ей максимум можно дать 40 лет и то с натяжкой. Красоту Салтыкова, как и раньше не прячет и не считает, что после пятидесяти нужно скрываться под балахонистыми нарядами. Наоборот, на пляж звезда отправляется в бикини. Конечно же, в розовом, как любят блондинки и с пайетками.

Свежим снимком с отдыха знаменитость поделилась в Instagram и получила сотни восторженных комментариев. Тут ей могут позавидовать Ольга Бузова Ксения Бородина , к чьим фигурам в купальнике вечно придираются поклонники. Ирину просто осыпали комплиментами. Мужчины спрашивают у певицы как им теперь уснуть, когда ее образ стоит перед глазами, а женщины пишут, что с годами Салтыкова совершенно не меняется, будто ее заморозили. Она — эталон сексуальности. И никто не подозревает звезду в фотошопе, в том, что она с собой что-то сделала. Фанаты уверены, Ирине повезло с генетикой, природа ее одарила всем, и певица правильно делает, что не обращает внимания на возрастные стереотипы. Салтыкова, по мнению подписчиков — это наш ответ Шэрон Стоун и другим голливудским красоткам, которые доказывают, что и после 50 лет можно круто выглядеть.

Лучшие и худшие наряды звезд: модные итоги недели

Скажите «горячо»: секси-фото «Ранеток», которые вам и не снились

Читайте также: