Во Франции решил закончить служение священник, ударивший ребенка во время крещения (ВИДЕО)

Во Франции католический священник, ударивший ребенка во время обряда крещения, извинился перед семьей мальчика и объявил о своем уходе из церкви, сообщает

Premier

На попавшей в интернет видеозаписи запечатлен момент, когда 89-летний Жак Лакруа, пытаясь успокоить плачущего двухлетнего мальчика, довольно сильно бьет его по лицу. В интервью радиостанции

France Info

священник сказал, что заканчивает свое служение, и это было последнее крещение, которое он совершил.

По словам священнослужителя, удар был чем-то средним между лаской и пощечиной. «Я надеялся успокоить его и не знал, что делать», — признался Жак Лакруа.

Видеоролик всего за несколько дней набрал более 4 миллионов просмотров и вызвал возмущение у комментаторов, которые сочли такое поведение священника недопустимым.

Скандальный инцидент произошел в церкви города Мо в регионе Иль-де Франс. Епископ Мо Жан-Ив Намиас подтвердил, что отец Жак отстранен от всех церемоний крещения и бракосочетания, добавив, что семья ребенка приняла извинения.

Епископ назвал инцидент прискорбным, поскольку крещение должно быть счастливым моментом в жизни человека и его семьи. Однако, по его словам, усталость Жака Лакруа и его солидный возраст явно сыграли свою роль.