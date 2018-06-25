Ещё
Во Франции решил закончить служение священник, ударивший ребенка во время крещения (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Ещё
Лариса Гузеева и ее муж разъехались
Лариса Гузеева и ее муж разъехались

Во Франции решил закончить служение священник, ударивший ребенка во время крещения (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Во Франции католический священник, ударивший ребенка во время обряда крещения, извинился перед семьей мальчика и объявил о своем уходе из церкви, сообщает
Premier
На попавшей в интернет видеозаписи запечатлен момент, когда 89-летний Жак Лакруа, пытаясь успокоить плачущего двухлетнего мальчика, довольно сильно бьет его по лицу. В интервью радиостанции
France Info
священник сказал, что заканчивает свое служение, и это было последнее крещение, которое он совершил.
По словам священнослужителя, удар был чем-то средним между лаской и пощечиной. «Я надеялся успокоить его и не знал, что делать», — признался Жак Лакруа.
Видеоролик всего за несколько дней набрал более 4 миллионов просмотров и вызвал возмущение у комментаторов, которые сочли такое поведение священника недопустимым.
Скандальный инцидент произошел в церкви города Мо в регионе Иль-де Франс. Епископ Мо Жан-Ив Намиас подтвердил, что отец Жак отстранен от всех церемоний крещения и бракосочетания, добавив, что семья ребенка приняла извинения.
Епископ назвал инцидент прискорбным, поскольку крещение должно быть счастливым моментом в жизни человека и его семьи. Однако, по его словам, усталость Жака Лакруа и его солидный возраст явно сыграли свою роль.
Newsru.com: последние новости
Во Франции на 92-м году жизни скончался модельер Юбер де Живанши В Госдуме предостерегли российских женщин от вступления в интимную связь с иностранцами во время ЧМ-2018 Модель Кейт Аптон возглавила Hot-100 в 2018 году - рейтинг самых сексуальных женщин планеты по версии журнала Maxim
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лариса Гузеева и ее муж разъехались6
Боня оголилась на футбольном матче89
Как работает красная нить на запястье40
Пугачева забыла надеть белье41
Названы «страшные» последствия отказа от курения45
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:35
Боня оголилась на футбольном матче
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение