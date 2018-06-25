Виды заборов для дачи: 10 оригинальных примеров оформления

1. Деревянный забор

Классический вариант, проверенный не одной сотней лет. Дерево — удобный в работе, сравнительно доступный (если, конечно, вы не замахиваетесь на особо ценные породы древесины) и экологически чистый материал. Вариантов деревянных заборов существует множество — от глухих и прочных до легких декоративных, от лаконичных и простых до резных.

Фото: Instagram zaborov_nn Вы можете выкрасить деревянный забор в любой понравившийся цвет или сохранить естественную фактуру и оттенок древесины. Чтобы ваше ограждение прослужило дольше, не забудьте обработать его средством от вредителей, а также специальным раствором, защищающим древесину от влаги и неблагоприятных погодных условий.

Кстати, деревянный забор при креативном окрашивании может стать настоящей изюминкой вашего дачного участка. Как вам, к примеру, вот такой вариант, оформленный в виде клавиш пианино?

Фото: Instagram anne. x.marie

Можно также украсить деревянный забор на дачном участке росписью или рисунками.

Фото: Instagram bronygram

А можно оформить гирляндами или любыми имеющимися под рукой предметами (в ход могут пойти игрушки, шляпы, рыболовные сетки). Подключите к этому процессу младших членов вашего семейства — буря эмоций обеспечена!

Фото: Instagram mariebear5

2. Кирпичный забор

Если вам нужен более основательный и выносливый вариант конструкции, обратите внимание на заборы из кирпича. Они позволяют выстроить вокруг дачного участка настоящую стену, защищающую от посторонних глаз и непрошенных вторжений. Кроме того, они гораздо более устойчивы к воздействию влаги и огня; впрочем, и возведение таких ограждений — недешевое удовольствие.

Кстати, кирпич прекрасно сочетается с другими материалами: можно возвести из него лишь фундамент или столбы, дополнив деревом, металлом или бетоном.

Фото: Instagram zaborov_nn 3. Забор из веток

Плетеное ограждение из лозы и веток — красивый, стильный, экологически чистый и весьма традиционный вариант для дачи. Минус — назвать такой забор основательным, увы, нельзя, надежно спрятаться за ним от посторонних глаз тоже сложновато, да и об огнеупорных свойствах конструкции речь в этом случае не идет.

Фото: Instagram the_flannel_life

Такие плетеные заборы выполняют декоративную функцию, а также обозначают границы ваших владений.

Фото: Instagram zaborov_nn 4. Кованый забор

Кованые ограждения для дачи — прочное и стильное решение, не теряющее своей актуальности. Талантливые мастера могут вопротить в жизнь практически любые варианты дизайна таких заборов. Безусловный плюс — устойчивость к неблагоприятным погодным условиям, а также высокая огнестойкость.

Фото: Instagram mainkkaif

Организуйте живую изгородь — в сочетании с ней кованые заборы смотрятся особенно изящно.

Фото: Instagram kandikisses_designs

Также можно сочетать кованые элементы конструкции с другими материалами при создании забора для дачи (отличный выбор — кирпичные столбы).

5. Бетонный забор

Ограждения из бетона любимы многими за удачное сочетание цены и качества, а также широкие декоративные возможности. Такие заборы довольно прочны и служат весьма долго, выглядят солидно и массивно, а также прекрасно сочетаются с вьющимися растениями. Можно обустроить рядом и живую изгородь, это смягчит внешнюю урбанистичность бетона.

Фото: Instagram zaborvlg

6. Забор из металла

Из профлиста (профнастила)

Еще один популярный вариант дачного ограждения — забор из профлиста (профнастила). Профилированный металлический лист — достаточно прочный и практичный материал, не требующий чрезмерного ухода.

Фото: Instagram zazaborom42

Профнастил — не очень дорогой материал, создание такого забора не слишком ударит по вашему карману; более того: работы по его возведению не особо сложны, их вполне можно выполнить самостоятельно, своими руками. И, наконец, ограждение из профлиста можно возвести в крайне сжатые сроки, что тоже является безусловным плюсом.

Металлоштакетник

Металлический штакетник — современный материал для быстрого возведения довольно прочного и легкого забора. Представляет собой планки, которые крепятся к горизонтальным направляющим.

7. Забор из досок для серфинга

Да-да, это не опечатка! Старым, потрепанным жизнью доскам для серфинга можно дать вторую жизнь, превратив их в стильный и весьма креативный забор для дачи.

Фото: Instagram nhpgeraldes

С таким ограждением всем будет понятно, каким видом спорта вы увлекаетесь. Практичное решение и персонализация пространства — два в одном!

Фото: Instagram upnorthgallery

8. Забор из лыж Еще один вариант забора для тех, кто имеет спортивное хобби, — дачное ограждение из старых лыж. Креативная конструкция, не правда ли?

Фото: Instagram darianmosley

Такой забор не только необычно смотрится, но и обладает всеми преимуществами обычного деревянного ограждения.

9. Забор из колес

Колеса от старых телег или велосипедов тоже могут сослужить прекрасную службу в деле обустройства дачи, получив вторую жизнь в виде необычного ограждения. От посторонних глаз или посягательств на территорию наличие такого забора вас, конечно, не защитит, зато придаст облику дачного участка неповторимый шарм и нотку креативности.

Фото: Instagram tenykagm

Впрочем, чтобы сделать забор более основательным и массивным, можно при создании ограждения сочетать старые колеса с другими материалами — бетоном, деревом, различными видами металлической сетки.

Фото: Instagram avangarddom

10. Забор из дверей

Стильным и оригинальным вариантом дачного забора могут стать и старые деревянные двери! Такое ограждение ничем не будет уступать добротному забору из дерева: оно получится довольно прочным, высоким и надежно защитит территорию вашего участка от посторонних глаз.

Фото: Instagram jpockphoto