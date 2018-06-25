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«Мамина гордость»: сын Ольги Орловой закончил школу с золотой медалью
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«Мамина гордость»: сын Ольги Орловой закончил школу с золотой медалью 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Сын телеведущей Ольги Орловой Артем Карманов порадовал маму окончанием школы с отличием. В Сети поздравили звездную семью с таким важным событием, не обошлось и без колких комментариев.
40-летняя Ольга Орлова вместе с другими родителями по всей России на днях испытывала волнительные и радостные эмоции, когда ее сын, 17-летний Артем Карманов, получал аттестат. Известно, что мальчик учился в частной школе и закончил ее с золотой медалью без единой четверки. Естественно, Ольга не могла не поделиться с подписчиками в Инстаграме такой радостной новостью. «Мамина гордость! Я на седьмом небе от счастья! Обожаю тебя, сынок!», — написала Орлова.
В Сети по достоинству оценили ум и старания мальчика, который сумел на отлично закончить школу. Но нашлись и те, кто не поверил в подлинность золотой медали. Ну и, как обычно, не смогли промолчать те, кто считает Артема некрасивым юношей. «Чудесный ребенок! Умный, интеллигентный, скромный. С такой обворожительной внутренней культурой. Такие люди эти редкость и настоящее сокровище» «Молодец парень, это очень тяжелый труд» «Да у него по глазам видно, что он умничка. И видно, что добрый! Поздравляю вас» «В этом и мамина заслуга, Ольга, вы просто умница»
«Частная школа! Всё понятно! Купили, конечно!» «Ольга такая красивая, а сынок страшненький. Жалко, не в нее пошел» Экс-солистка группы «Блестящие» родила своего единственного сына в браке с бизнесменом Александром Кармановым в 2001 году. Однако уже в 2004 году этот союз распался. У Ольги Орловой есть еще и крестный сын — Платон Шепелев, который был рожден ее близкой подругой, покойной Жанной Фриске. Недавно близкие Жанны и Ольга в том числе вспоминали ушедшую артистку в день ее смерти. Орлова опубликовала совместное фото и подписала его смайлами в виде разбитых сердец. Известно, что сейчас Платона воспитывает его отец, Дмитрий Шепелев, который не позволяет крестной матери видеться с ребенком.
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