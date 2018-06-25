«Мамина гордость»: сын Ольги Орловой закончил школу с золотой медалью

Сын телеведущей Ольги Орловой Артем Карманов порадовал маму окончанием школы с отличием. В Сети поздравили звездную семью с таким важным событием, не обошлось и без колких комментариев.

40-летняя Ольга Орлова вместе с другими родителями по всей России на днях испытывала волнительные и радостные эмоции, когда ее сын, 17-летний Артем Карманов, получал аттестат. Известно, что мальчик учился в частной школе и закончил ее с золотой медалью без единой четверки. Естественно, Ольга не могла не поделиться с подписчиками в Инстаграме такой радостной новостью. «Мамина гордость! Я на седьмом небе от счастья! Обожаю тебя, сынок!», — написала Орлова.

В Сети по достоинству оценили ум и старания мальчика, который сумел на отлично закончить школу. Но нашлись и те, кто не поверил в подлинность золотой медали. Ну и, как обычно, не смогли промолчать те, кто считает Артема некрасивым юношей. «Чудесный ребенок! Умный, интеллигентный, скромный. С такой обворожительной внутренней культурой. Такие люди эти редкость и настоящее сокровище» «Молодец парень, это очень тяжелый труд» «Да у него по глазам видно, что он умничка. И видно, что добрый! Поздравляю вас» «В этом и мамина заслуга, Ольга, вы просто умница»