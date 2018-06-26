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Сын Ольги Орловой ответил на обвинения в купленной золотой медали
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Сын Ольги Орловой ответил на обвинения в купленной золотой медали 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Юноша дал отпор хейтерам в Сети.
Российская эстрадная певица, актриса, автор текстов песен, телеведущая, одна из первых солисток женской поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова на днях похвасталась успехами сына: юный Артем окончил школу с золотой медалью и успешно сдал ЕГЭ.
Однако не все подписчики артистки порадовались за ее сына. Нашлись и те, кто заявил: медаль и экзамены «куплены».
Сын Ольги Орловой возмутился — и ответил хейтерам в Сети:
Медаль не куплена, красный аттестат тоже, и вообще всего этого я своими усилиями добился! ЕГЭ, кстати, купить можно, но очень сложно. ЕГЭ я не покупал, сдал все экзамены сам, пока приходят очень даже неплохие результаты: 84 по профилю, 91 по русскому,
— написал Артем в комментариях на странице своей мамы.
Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)
24 Июн 2018 в 9:00 PDT  Кстати, отвечая на вопросы пользователей в одной из социальных сетей, сын Ольги Орловой сообщил, что планирует поступать в Московский государственный институт международных отношений.
МГИМО ждет,
— написал молодой человек.
Напомним, с 2000 по 2004 год Ольга Орлова состояла в отношениях с бизнесменом Александром Кармановым. В 2001 году у пары родился сын Артем.
Фото: Instagram
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