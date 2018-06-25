Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля

В это время возможны ссоры и даже расставания, но все наладится с середины недели. Новые знакомства будут приятными, а работа начнет приносить удовольствие и материальное вознаграждение.

Люди, родившиеся в конце июня, умеют вызвать симпатию и доверие даже малознакомых людей. Наверное, они знают больше чужих тайн и секретов, чем кто либо. Впрочем, они редко пользуются своим даром в собственных целях. Возможно, потому, что у них не очень хорошая память.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Наибольшего успеха вы сможете добиться, если будете твердо верить в то, что делаете, и настойчиво идти к своей цели. Никакие препятствия не должны сейчас сбивать вас с толку. Вспомните, что упрямство — ваше главное качество.

Отношения

Если вы до сих пор живете с родителями, то на этой неделе всерьез задумаетесь о переезде. Обсудить этот вопрос совсем без конфликта вряд ли получится, но вы можете уменьшить напряжение, если не будете винить родственников в своей несамостоятельности, а на деле докажете готовность жить в одиночку. Возможно романтическое знакомство.

Здоровье

Сейчас вам противопоказано находиться в пыльных и душных помещениях. Вероятны проявления сильной аллергии.

Покупка

Ремонт, начатый на этой неделе, не принесет ничего, кроме лишних расходов. Скорее всего, вам придется переделывать его несколько раз хотя бы для того, чтобы вернуть как было.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

На этой неделе вы будете испытывать трудности с дисциплиной. Настроиться на важную работу и не отвлекаться на посторонние дела будет сложнее, чем обычно. Вы можете заметить, что ваши мысли перескакивают с одного на другое, а за новое дело вы беретесь, не закончив предыдущее.

Отношения

Знакомств и общения с противоположным полом на этой неделе будет много. Но ничем серьезным они, скорее всего, не закончатся. Начатый сейчас роман может оборваться неожиданно даже для вас самих. А вот отношения в семье с уже существующим партнером станут крепче и надежнее.

Здоровье

Хороший момент для того, чтобы позаботиться о красоте и здоровье своих волос или кожи. Запишитесь на прием к косметологу, дерматологу — вы сможете заметно улучшить то, что дала вам природа.

Покупка

Удачное время для приема гостей и организации вечеринок. Скорее всего, вам придется потратиться на то, чтобы присутствующим было что съесть и выпить.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Первые успехи ждут тех, кто устроился на новую работу. Не бойтесь проявлять инициативу — ваши предложения оценят по достоинству. В отношениях с коллегами противоположного пола не стоит проявлять вольностей — вас могут не так понять.

Отношения

Выходные прекрасно подходят для развлечений в кругу семьи или романтического свидания. Лучше всего провести это время на природе, за городом, на даче. Тогда вы совершенно точно получите позитивные эмоции и найдете точки соприкосновения с близкими людьми.

Здоровье

В будни возрастут шансы получить какую-либо травму. Проявите максимальную осторожность при обращении с электроприборами и при управлении автомобилем.

Покупка

Сейчас стоит включить режим экономии и отказаться от всего, что не имеет первостепенного значения. Подумайте, без каких трат вам будет обойтись проще всего — вы наверняка найдете несколько черных дыр, в которые утекают ваши деньги.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Вы можете почувствовать накопившееся недовольство поведением других людей и даже попытаетесь выразить свои эмоции. Постарайтесь помнить о том, что свет не держится на одном только вашем мнении. Каждый имеет право на собственные желания и ошибки. Если не перестанете остро реагировать на окружающих, можете ухудшить отношения с начальством или коллегами.

Отношения

Излишняя самостоятельность в принятии решений может испортить ваши отношения с любимым человеком. Не забывайте советоваться по принципиальным вопросам и не пытайтесь настоять на своем во что бы то ни стало, если не планируете разрыв отношений.

Здоровье

На этой неделе вы будете особо остро реагировать на перемену погоды или климата. Отправляясь в другую страну на отпуск, планируйте хотя бы пару дней на акклиматизацию.

Покупка

В выходные ваши материальные возможности возрастут. Можно будет отправиться на шопинг, чтобы поднять себе настроение. Не отказывайтесь от покупок ради сомнительной экономии. Ведь радость от обладания хорошей вещью будет гораздо больше потраченных на нее денег.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Вероятны сложности при общении с представителями закона. Если ваша деятельность зависит от соблюдения многочисленных норм и требований, приложите все усилия для того, чтобы выполнить их. Иначе неожиданная проверка может нарушить ваши планы. Также неблагоприятный период для тех, чья работа связана с вождением автомобиля — будьте внимательнее на дорогах.

Отношения

В личной жизни период затишья. Значительных перемен в данный момент не предвидится, звезды рекомендуют наслаждаться тем, что у вас сейчас есть.

Здоровье

Самочувствие может ухудшиться и нарушить существующие планы. Не геройствуйте, почувствовав недомогание. Вовремя начатое лечение поможет быстро избавиться от симптомов и вернуться в строй.

Покупка

Выходные подходят для посещения стилиста или салона красоты, изменения имиджа. Не бойтесь пробовать что-то новое, все перемены пойдут вам на пользу.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Приготовьтесь к тому, что ваши планы на этой неделе радикально поменяются. То, к чему вы стремились в последнее время, перестанет быть актуальным, возникнут новые задачи. Для кого-то эти перемены окажутся логичным следствием смены места работы, а у кого-то просто изменится концепция.

Отношения

На любовном фронте не все благополучно. Возможно, вы даже испытаете жгучее желание расстаться со своим избранником. Не спешите и не рубите с плеча — уже к выходным тучи рассеются, а вы пересмотрите свои отношения в более позитивном ключе.

Здоровье

Благоприятное время для посещения косметолога и мелких пластических операций. Ваш организм будет быстро восстанавливаться, способности к заживлению усилятся.

Покупка

Отправляясь на шопинг, игнорируйте желание сэкономить и купить подделку. Лучше потратить больше денег, но приобрести действительно качественную, брендовую вещь. Это не только правильно с точки зрения морали, но и разумно: хорошая вещь прослужит вам гораздо больше.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Профессиональная деятельность будет отнимать у вас максимум внимания и сил. Вполне возможно, что в вашей компании произойдут значительные перемены, которые заставят вас ускорить темп своей работы и взять на себя повышенные обязательства. Как бы много работы на вас ни навалилось, постарайтесь действовать последовательно и спокойно.

Отношения

Выходные посвятите общению с любимыми людьми и друзьями. Это хорошее время для планирования совместного будущего с избранником, заключения помолвки или подачи заявления в загс. Все важные события, которые вы наметите себе в эти дни, обязательно произойдут.

Здоровье

Повышенные нагрузки на работе могут вызвать переутомление и связанные с этим нервные проблемы. Например, бессонницу.

Покупка

Время благоприятно для покупки предметов искусства: картин или книг.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

На этой неделе вы часто будете погружены в свои мысли, что может привести к серьезным неприятностям. Вероятность сделать ошибку в важном документе или нарушить правила работы сейчас повышена. Для сдачи квалификационных экзаменов сейчас тоже не лучшее время. Вам следует максимально сосредоточиться, чтобы хотя бы удержать занятый когда-то уровень.

Отношения

Если вы находитесь в ссоре с близким человеком, то примирение, скорее всего, состоится в выходные. В эти дни вам будет проще всего найти точки соприкосновения и уступить друг другу.

Здоровье

На этой неделе было бы неплохо посетить стоматолога или другого специалиста в целях профилактики.

Покупка

Скорее всего, вас пригласят на какое-то важное мероприятие — и придется потратиться на подарки и на то, чтобы соблюсти дресс-код. Вовсе не обязательно покупать вечернее платье или дорогой костюм. Можно взять наряд в аренду.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Довольно опасный период. Вы будете склонны впадать в крайности и стремиться доказать свою независимость даже там, где этого очевидно не надо делать. Из-за этого могут возникнуть конфликты с руководством и коллегами: вы будете воспринимать их попытки узнать о том, как движется работа, желанием контролировать вас.

Отношения

В будни возможна ссора с любимым человеком из-за ваших неисполнимых требований к нему. Если снизите ожидания, то в выходные наступит примирение, и остаток недели вы проведете в любви и гармонии.

Здоровье

Не находитесь подолгу на солнце — возможны ожоги или перегрев. Отдыхать лучше всего в прохладных, тенистых местах недалеко от воды.

Покупка

Вероятность финансовых потерь будет слишком высока. Не делайте покупок на незнакомых рынках или через интернет — вас могут обмануть. И всегда держите при себе кошелек с деньгами и картами — иначе его могут украсть.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Ситуация потребует от вас четко расставить приоритеты в делах. Иначе вы запутаетесь в задачах и не успеете выполнить в срок то, что действительно важно.

Отношения

Любимый человек удивит вас своим поведением. Вполне возможно, он сделает нечто такое, чего вы от него никак не ожидали. Не спешите ставить его на место. Ваш партнер имеет право на свободу действий. В выходные ваша сексуальная привлекательность усилится — вы либо в очередной раз очаруете давнего партнера, либо заведете новый роман.

Здоровье

Самочувствие будет в норме. Это благоприятный период для зачатия или рождения детей.

Покупка

Вы можете начать планировать покупку жилья, изучать ипотечные предложения. Любые вложения в благоустройство своего дома будут оправданы.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Работа будет отнимать у вас много сил — как физических, так и эмоциональных. Чтобы не перегореть, постарайтесь завести особый ритуал разрядки. Например, петь перед сном или совершать пару простых упражнений в перерыве между делами. Так вы дольше сохраните свою работоспособность.

Отношения

Близким людям потребуется вся ваша любовь и забота. Возможно, вам придется понервничать из-за болезни своего избранника. Сейчас очень важно не показывать своего волнения — действуйте спокойно, ваша уверенность поможет любимому человеку быстрее поправиться. Выходные будут очень гармоничными: постарайтесь провести это время вдвоем.

Здоровье

Стоит позаботиться и о своем самочувствии. Следите за тем, чтобы ваш рацион был полноценным, избегайте кондиционеров и сквозняков.

Покупка

Приобретение домашних животных стоит отложить до лучших времен. Сейчас такая покупка может омрачиться неприятностями. Например, животное окажется больным.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

В вас может проснуться авантюризм, желание совершать нестандартные ходы и решать нетипичные задачи. Если позволите себе творить без оглядки на существующие правила и регламенты, сможете добиться заметных результатов.

Отношения

Пытаясь устроить любимому человеку сюрприз, не переусердствуйте. Есть все шансы разочаровать его необдуманным или неуместным подарком. Для начала попробуйте узнать, что именно ему может понравиться.

Здоровье

Избегайте алкогольных напитков и бессонных ночей. Иначе вам будет сложно восстановить потраченную энергию.

Покупка

Звезды советуют вам не тратиться на дорогие подарки. Выходные подходят для того, чтобы завести домашнего питомца.