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«Не везде уместно»: Пешеру Шульган-Таш в Башкирии очистили от граффити
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«Не везде уместно»: Пешеру Шульган-Таш в Башкирии очистили от граффити 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
«Васи» здесь больше не будет
Граффити и надписи в духе «Здесь был Васян», это конечно весело и даже, в случае с граффити, порой очень красиво, если выполнено с должным мастерством. Однако уместны подобные художества далеко не везде, что кажется вполне обычным в городской среде, совершенно немыслимы для уникальной пещеры, которой уже около миллиона лет.
Благодаря тяжелому и кропотливому труду реставраторов, Капову пещеру избавили почти от 80 процентов следов «художеств» человека некультурного, обыкновенного. Команда рестораторов очищали стены губками, водой, удаляли уголь бамбуковыми палочками и скальпелем, сколы и насечки маскировали пылью и специальной краской.
— Больше всего хлопот доставили надписи советских времен, нанесенные с помощью очень стойких химических карандашей, — отметил Эудалда Гуилламет, известный по всему миру реставратор памятников с палеотической живописью.
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