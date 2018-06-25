Любителей поэзии объединила литературная гостиная в центре соцобслуживания на Соколе

В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» для пенсионеров свои двери распахнула литературная гостиная «Люблю тебя, моя Россия». О мероприятии рассказали в администрации центра.

Сергея Есенина, — В рамках праздника, который был организован ко Дню России, прозвучали стихи поэтов разных эпох, — уточнил представитель организаторов. — С большим удовольствием в подготовке мероприятия принял участие активный житель района Сокол и большой любитель поэзии Юрий Швайковский. Звучали стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова Евгения Евтушенко и других поэтов. Каждое стихотворение несло в себе размышления о России.

Встреча в литературной гостиной завершилась обсуждением любимой классики за чашкой чая. (жм)