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Любителей поэзии объединила литературная гостиная в центре соцобслуживания на Соколе
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Любителей поэзии объединила литературная гостиная в центре соцобслуживания на Соколе 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В филиале «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой» для пенсионеров свои двери распахнула литературная гостиная «Люблю тебя, моя Россия». О мероприятии рассказали в администрации центра.
— В рамках праздника, который был организован ко Дню России, прозвучали стихи поэтов разных эпох, — уточнил представитель организаторов. — С большим удовольствием в подготовке мероприятия принял участие активный житель района Сокол и большой любитель поэзии Юрий Швайковский. Звучали стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Евгения Евтушенко и других поэтов. Каждое стихотворение несло в себе размышления о России.
Встреча в литературной гостиной завершилась обсуждением любимой классики за чашкой чая. (жм)
Женский форум
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