Пережить стресс без разрушений: принципы личной эффективности от Ирины Хакамада

Ирина Хакамада , политический и общественный деятель, автор нескольких книг о политике, мотивации и личном успехе, рассказала Forbes Woman, где черпать силы и в чем ее секрет продуктивности.

Как справляться со стрессом

От любого стресса разрушительная эмоция длится не больше 12 минут. Не надо ее подавлять, нужно ее пережить, не затрагивая других людей. Постучать кулаком об стенку, порвать бумажки, выкурить любимую сигарету, опрокинуть стакан виски. Не делайте никаких выводов, потому что вы в эмоциональном потоке. Спустя 12 минут ваш мозг сформирует некую модель поведения, которая чаще всего связана с предыдущим опытом. У домохозяйки реакция на стрессовую ситуацию будет одна, у СEO компании — другая. У каждого человека свой возраст, пол, гормональный обмен, опыт, традиции, привычки.

Чаще всего мозг выдает «ленивую» модель поведения. Например, вас выгнали с работы, первая мысль, которая у вас будет: «Ну, все, мне конец, мне нечем платить за ипотеку, работу я не найду». Вы начинаете обвинять начальника в своих бедах: «Я несчастная, потому что начальник тупой». Или так: «Я гений, меня недооценили, начальник умный, но ничего во мне не понял».

Аналогично и в личной жизни. Муж изменил, вы не можете пережить эту обиду. «Я его убью. Нет, сама пойду и пересплю с первым встречным», — думаете вы. Вот с этими установками нужно работать, подробно анализировать как бизнес-план, формировать другие инструменты, но все зависит от ситуации.

Как корректировать свои установки

Например, недавно у меня произошла такая ситуация. Мой директор проработал 20 лет и уволился в один день. Естественно, у меня плохое настроение, сразу же пришла первая установка: «Сейчас все обвалится, он держал все в своих руках, он один, я фрилансер. Теперь начнется головная боль». А потом я исправила эту установку и подумала, что всему приходит конец и это хорошо, что человек 20 лет проработал и по своей воле уволился. Человеку надо расти, менять свое место, не должно быть бесконечного застойного состояния. Это отличный повод для того, чтобы взять себя в руки, искать новую команду. Я уехала отдыхать, но закинула везде удочки. А когда приехала, люди, которые хотели со мной работать, уже стояли в очереди.

Как восполнить силы

Когда мне ничего не хочется, я ничего не делаю. Я могу запереться и не общаться ни с кем, устроить себе Тибет прямо в Москве. Я слушаю музыку, смотрю кино и читаю книги. Максимально такой период может продлиться три-четыре дня, а вообще мне хватает суток. Я не просто ничего не делаю, я отключаю свое рацио, оно перестает меня мучить, организм отдыхает. Происходит очищение мыслей. После такой паузы приходят совершенно новые, жизнеутверждающие идеи.

Обычно такие перезагрузки я практикую в двух случаях. В трудных ситуациях, когда понимаю, что энергия закончилась и я не знаю, как мне действовать дальше. Или когда такое состояние, что, кажется, дошел до ручки. Я не бегу в тусовку, к друзьям, нет желания напиться, я наоборот ухожу в себя.

Что мотивирует

Мотивация состоит из двух вещей: первое — обстоятельства, среда; второе — состояние вашего сознания. Когда они совпадают, в этот момент включается мотивация.

Например, меня три года мучили, чтобы я написала книгу. Я сказала «Нет, мне нечего писать». Но потом обстоятельства так сложились, что мне предложили читать лекции про эмоции, про то, как начать жизнь заново. Я начала готовиться, накопилось много материала. И вот тогда осознала, что самое время взяться за книгу. После этого я села и за полгода ее написала. Это дисциплинированная работа: если есть время, я сяду и буду писать утром, если я не успеваю сдать книгу, то буду писать сутками. Даже если я в отпуске с дочкой на море, я утром могу пойти на пляж, а потом весь день работать. Не нужно вдохновения, надо просто избавиться от прокрастинации и пахать.

Как все успевать

Справиться с прокрастинацией помогает один простой лайфхак — запланируйте тайминг на каждый день, неделю. Если вы решили что-то сделать, но вы знаете, что будете от этого убегать, то надо внедрить то, что вы не любите, между двумя маленькими делами, которые вы делаете легко и с удовольствием. Поставьте стоматолога на три часа дня между двумя более приятными вещами, и вы просто по инерции придете к нему. Если возникают незапланированные вещи, нужно вносить коррективы. Работайте над таймингом каждый день, записывая туда все дела, включая ваш досуг. У многих есть привычка записывать в деловой дневник свои дела, а нужно вписывать всю жизнь, пока спать не легли. Например, посмотреть кино или спектакль или ребенку прочитать сказку на ночь.

Можно ли достигнуть успеха, если вы экстраверт

Математики, ученые — интроверты. Конечно, в бизнес-коммуникации интровертам тяжело. У экстравертов я взяла самое лучшее, при этом сохранив саму себя. Так вы будете идеальным коммуникатором, намного более эффективным, чем экстраверт. Экстраверт легко общается на любые темы, сканирует людей, умеет себя вести по-светски, но он не очень глубокий, не всегда готовится к встречам, не сильно обращает внимание на интересы другого человека, он в меньшей степени эмпат, не аналитик. Быть интровертом — хорошо, но нужно себя «откорректировать». Заставляйте себя первым говорить на разные темы, не будьте упертым, реагируйте на ситуации в разговоре, которые возникли экспромтом. Интроверту нужно научиться следить за внешним миром, реагировать быстро и принимать решения. Главное понять, где у тебя минусы, и эти минусы исправлять.

Любой человек должен меняться. Он не может поменять характер, основные базовые принципы, привычки, опыт, традиции, заложенные в семье и стране. Но мир меняется очень быстро. Если человек остановился, то он сильно отстает, начинает жить в своем мире, и становится не успешным и не счастливым. Все должно меняться, и постоянно нужно работать над своим сознанием.

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