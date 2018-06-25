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Вячеслав Манучаров поцеловал Ирину Безрукову
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Вячеслав Манучаров поцеловал Ирину Безрукову 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Светская жизнь Москвы сейчас тоже, как правило, крутится вокруг футбола. И даже если вечеринка не имеет к чемпионату мира никакого отношения, злободневных разговоров все равно не избежать. Тем не менее радует, что в таких непростых условиях у звезд не исчезла тяга к кино. Еще больше радует, что у звезд появилось летнее расслабленное настроение. И вполне возможно, что скоро многих из них ловить нужно будет не в Москве, а на курортах.
Кинопремьера, «Гоголь-центр», 20 июня
Вячеслав Манучаров излучал прекрасное настроение и решил поделиться им с Ириной Безруковой. Ирина от напора и поцелуев Вячеслава слегка смутилась, но потом тоже рассмеялась.
Елена Лядова обычно появляется на вечеринках вместе с мужем Владимиром Вдовиченковым. Но на этот раз актриса пришла в компании другого молодого человека. Шеи светских хроникеров вытянулись в надежде на сенсацию, но вскоре всем полегчало. «Сенсацией» оказался брат Елены Никита. А вскоре к семье присоединилась и мама актрисы.
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