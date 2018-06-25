Вячеслав Манучаров поцеловал Ирину Безрукову

Светская жизнь Москвы сейчас тоже, как правило, крутится вокруг футбола. И даже если вечеринка не имеет к чемпионату мира никакого отношения, злободневных разговоров все равно не избежать. Тем не менее радует, что в таких непростых условиях у звезд не исчезла тяга к кино. Еще больше радует, что у звезд появилось летнее расслабленное настроение. И вполне возможно, что скоро многих из них ловить нужно будет не в Москве, а на курортах.

Кинопремьера, «Гоголь-центр», 20 июня

Вячеслав Манучаров излучал прекрасное настроение и решил поделиться им с Ириной Безруковой . Ирина от напора и поцелуев Вячеслава слегка смутилась, но потом тоже рассмеялась.