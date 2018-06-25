Не утонуть в море адреналина. Как избежать инфаркта, болея за свою команду

Почти вся страна на ушах стоит от футбола. Одни, сумев купить билеты на мундиаль, болеют на стадионе. Другие — в специально организованных по такому случаю фан-зонах. Третьи — в одиночку у телевизора. А страсти на чемпионате мира кипят нешуточные. И для кого-то из болельщиков чрезмерный эмоциональный градус может обернуться гипертоническим кризом, инфарктом, инсультом.

О том, как выдержать футбольное «кипение» и что делать, когда адреналин зашкаливает, рассказывает врач-психотерапевт Пермской клинической краевой психиатрической больницы, академик Российской академии социального образования Владимир Рюмин

Экономные спортсмены

Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Владимир Георгиевич, что превращает миллионы людей на планете в заядлых болельщиков, часами сидящих перед телеэкраном?

Владимир Рюмин: Изначально — рефлекс любопытства. Это свойство всего живого. Вспомните: едва родился котёнок — и уже тычется туда-сюда. Но сознательно искать новую информацию способен лишь человек. Этому рефлексу знаменитый физиолог Павлов дал название «Что такое?».

Очень важна и эмоциональная сторона. Эмоции, неожиданности вообще необходимы нам, чтобы избегать монотонной жизни, нередко приводящей к депрессии. А у поклонников того или иного вида спорта эмоции, думаю, сплавлены ещё и с желанием соучаствовать в волнующем шоу (все спортивные зрелища — это, по сути, шоу), пусть даже в такой форме.

— Вы сами футбольный болельщик?

— Нет, и никогда не был. Вот за хоккей болею. Отчасти это связано с тем, что в 80-е годы я работал в Пермском областном физкультурном диспансере с командой «Молот». Ездил с ними как спортивный психофизиолог и кардиолог по всей стране — от Паневежиса до Ферганы, ходил на матчи в наш Дворец спорта. Но болельщиком был, так сказать, профессиональным: смотрю на спортсмена — и вспоминаю, как его восстанавливал, какая у него ЭКГ.

— Сотрудничество со спортсменами наверняка вооружило вас интересными фактами по физиологии спорта?

— Конечно. Вот один из них. Количество адреналина в крови у тренированных людей вне соревнований значительно меньше, чем у нетренированных. Во время соревнований, то есть в результате переживаемого стресса, у всех идёт его мощный выброс. А после матча повышенная концентрация этого гормона опять-таки исчезает тем быстрее, чем более человек тренирован. Получается, что спортсмены рефлекторно расходуют резервы своего организма более экономно. А значит, они меньше уязвимы в данном плане, нежели их болельщики.

Гормон кроликов и львов

— Но разве адреналин — это плохо?

— Тут нельзя ответить однозначно. Да, он стимулирует обмен веществ, снижает чувствительность к боли, повышает свёртываемость крови (благодаря чему любая рана затягивается быстрее), усиливает напряжение мышц. Всё это замечательно. Но адреналин, как и его аналог норадреналин, неслучайно называют гормоном кроликов и львов. Это гормон не просто тревоги, но и борьбы. Именно в ответ на грозящую опасность, готовя организм к бою, выделялся он у наших дальних предков. Так же выделяется у нас. И если бой не предвидится, надобность в его избыточной концентрации отпадает.

— Почему?

— При избытке адреналина сердцебиение становится чаще. Кислорода, чтобы обеспечивать работу всех органов, и в первую очередь сердца, требуется больше. А его реальное поступление уменьшается, так как повышенный адреналин блокирует некоторые ферменты, которые поставляют кислород клеткам.

— В итоге гипертонический криз вполне реален?

— Да. Как и инфаркт, инсульт, прободная язва. Не надо думать, разумеется, что такова участь всех испытывающих сильные эмоциональные переживания. Но и недооценивать роль стрессов не стоит. В качестве «приправы» к жизни они, повторяю, нужны. Однако «переперчить» — опасно. И ещё: коварство стресса в том, что чем выше его уровень, тем меньше мы его ощущаем. Когда он достигает стопроцентной (условно) отметки, в организме наступает «предгрозовой штиль». Вот после него-то часто и возникают упомянутые катастрофы.

— Боем, о котором вы говорили, для спортсменов является само участие в соревнованиях, колоссальная мышечная работа. А как избавиться от лишнего адреналина болельщикам? Вскакивать с места, кричать, выражая восторг или негодование?

— Для молодых такая реакция — действительно лучший способ сбросить напряжение. Избыточный адреналин при этом сгорает в огне обмена веществ.

Рычать и стонать

— Значит, фан-зоны, появившиеся в последнее время, болельщикам только в помощь?

— Отношение к ним сегодня разное. Но я скажу так: командным видам спорта свойственно групповое боление — оно делает этот вид более зрелищным, повышает интерес при просмотре. Даже дома смотреть тот же футбол или хоккей интереснее, когда у телевизора собираются вместе и родители, и подросшие дети. И если в фан-зоне организован общественный порядок и на почве выброса адреналина нет драк и прочих конфликтов, групповое боление — в плюс.

Но надо иметь в виду, что когда человек уже в возрасте либо у него в принципе имеются проблемы с сосудами, благоприятнее пассивный режим «утилизации» — выйти на балкон, заняться дыхательной релаксацией. Вдыхаемый с воздухом кислород тоже сжигает адреналин, но очень мягко.

— И в чём конкретно такая релаксация заключается?

— Закройте глаза и проследите за своим выдохом. В норме он должен быть длиннее вдоха в два раза, однако стресс его обычно нарушает: грудная клетка словно замирает на вдохе. Чтобы справиться с напряжением, надо сделать выдох в 3-4 раза длиннее, чем вдох. Ещё более эффективен длинный выдох, сопровождаемый стонообразным звуком «а-а» (разработанная мною терапия стона). При этом по всему телу идут вибрации, и съёжившиеся из-за стресса молекулы тканей как бы расправляются.

Иногда, правда, напряжение столь велико, что человеку трудно произнести даже «а-а». Каменеет челюсть. В таких случаях известный психотерапевт Леви рекомендует вообразить себя, к примеру, рычащей собакой, начать махать руками, выбрасывать в порыве злости кулаки. За этими действиями последует расслабление, а потом вырвется и стон.

— Многие болельщики не расстаются с сигаретами…

— И никотин, и спиртное блокируют поступление кислорода, необходимого для сжигания избыточного адреналина. Иными словами, усиливают кислородное голодание, и без того испытываемое возбуждённым болельщиком. Лучше заменить их неспешным чаепитием, отдав предпочтение зелёному чаю. А ещё лучше — не только болеть перед телевизором, но и самим заниматься спортом. Или хотя бы физкультурой.

Важно!

Переживаемый стресс грозит стать опасным, если:

пульс участился до 140 ударов в минуту и более;артериальное давление превышает цифры 140/90;лицо горит (в первые секунды стресса, наоборот, очень бледное);имеет место сильная потливость;дрожат пальцы рук;ощущается вибрация за грудиной;в голове — биение крови;слово и речь распадаются.

Жертвы футбола

Медики констатируют: после наиболее напряжённых футбольных и хоккейных матчей резко возрастает число инфарктов и инсультов. Жертвами становятся болельщики, не выдержавшие накала эмоций. Причём жертвами — иногда в прямом смысле этого слова. Вот лишь некоторые из случаев.

В момент телетрансляции финального матча Бразилия — Италия с чемпионата мира по футболу 1970 г. умер известный советский писатель Лев Кассиль . Практически одновременно с ним в мексиканской тюрьме скончался уголовник, приговорённый к смертной казни. Преступник попросил отложить наказание, чтобы досмотреть до конца чемпионат. Став свидетелем поражения любимой команды, он умер от инфаркта.

После инсульта, полученного во время скандального матча между сборными Грузии и России в 2002 году, скончался комментатор Коте Махарадзе. Одиннадцать китайских любителей футбола умерли перед телевизором во время мундиаля в 2006 году. А всего в мире было зафиксировано 50 (!) смертей во время просмотра футбольных трансляций с того чемпионата мира. Сердечный приступ, от которого осенью 2007 года скончался президент Республики Сербской Милан Елич, застиг его за телепросмотром футбольного матча.