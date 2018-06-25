Ещё
Не утонуть в море адреналина. Как избежать инфаркта, болея за свою команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не утонуть в море адреналина. Как избежать инфаркта, болея за свою команду 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Почти вся страна на ушах стоит от футбола. Одни, сумев купить билеты на мундиаль, болеют на стадионе. Другие — в специально организованных по такому случаю фан-зонах. Третьи — в одиночку у телевизора. А страсти на чемпионате мира кипят нешуточные. И для кого-то из болельщиков чрезмерный эмоциональный градус может обернуться гипертоническим кризом, инфарктом, инсультом.
О том, как выдержать футбольное «кипение» и что делать, когда адреналин зашкаливает, рассказывает врач-психотерапевт Пермской клинической краевой психиатрической больницы, академик Российской академии социального образования Владимир Рюмин.
Экономные спортсмены
Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Владимир Георгиевич, что превращает миллионы людей на планете в заядлых болельщиков, часами сидящих перед телеэкраном?
Владимир Рюмин: Изначально — рефлекс любопытства. Это свойство всего живого. Вспомните: едва родился котёнок — и уже тычется туда-сюда. Но сознательно искать новую информацию способен лишь человек. Этому рефлексу знаменитый физиолог Павлов дал название «Что такое?».
Очень важна и эмоциональная сторона. Эмоции, неожиданности вообще необходимы нам, чтобы избегать монотонной жизни, нередко приводящей к депрессии. А у поклонников того или иного вида спорта эмоции, думаю, сплавлены ещё и с желанием соучаствовать в волнующем шоу (все спортивные зрелища — это, по сути, шоу), пусть даже в такой форме.
— Вы сами футбольный болельщик?
— Нет, и никогда не был. Вот за хоккей болею. Отчасти это связано с тем, что в 80-е годы я работал в Пермском областном физкультурном диспансере с командой «Молот». Ездил с ними как спортивный психофизиолог и кардиолог по всей стране — от Паневежиса до Ферганы, ходил на матчи в наш Дворец спорта. Но болельщиком был, так сказать, профессиональным: смотрю на спортсмена — и вспоминаю, как его восстанавливал, какая у него ЭКГ.
— Сотрудничество со спортсменами наверняка вооружило вас интересными фактами по физиологии спорта?
— Конечно. Вот один из них. Количество адреналина в крови у тренированных людей вне соревнований значительно меньше, чем у нетренированных. Во время соревнований, то есть в результате переживаемого стресса, у всех идёт его мощный выброс. А после матча повышенная концентрация этого гормона опять-таки исчезает тем быстрее, чем более человек тренирован. Получается, что спортсмены рефлекторно расходуют резервы своего организма более экономно. А значит, они меньше уязвимы в данном плане, нежели их болельщики.
Гормон кроликов и львов
— Но разве адреналин — это плохо?
— Тут нельзя ответить однозначно. Да, он стимулирует обмен веществ, снижает чувствительность к боли, повышает свёртываемость крови (благодаря чему любая рана затягивается быстрее), усиливает напряжение мышц. Всё это замечательно. Но адреналин, как и его аналог норадреналин, неслучайно называют гормоном кроликов и львов. Это гормон не просто тревоги, но и борьбы. Именно в ответ на грозящую опасность, готовя организм к бою, выделялся он у наших дальних предков. Так же выделяется у нас. И если бой не предвидится, надобность в его избыточной концентрации отпадает.
— Почему?
— При избытке адреналина сердцебиение становится чаще. Кислорода, чтобы обеспечивать работу всех органов, и в первую очередь сердца, требуется больше. А его реальное поступление уменьшается, так как повышенный адреналин блокирует некоторые ферменты, которые поставляют кислород клеткам.
— В итоге гипертонический криз вполне реален?
— Да. Как и инфаркт, инсульт, прободная язва. Не надо думать, разумеется, что такова участь всех испытывающих сильные эмоциональные переживания. Но и недооценивать роль стрессов не стоит. В качестве «приправы» к жизни они, повторяю, нужны. Однако «переперчить» — опасно. И ещё: коварство стресса в том, что чем выше его уровень, тем меньше мы его ощущаем. Когда он достигает стопроцентной (условно) отметки, в организме наступает «предгрозовой штиль». Вот после него-то часто и возникают упомянутые катастрофы.
— Боем, о котором вы говорили, для спортсменов является само участие в соревнованиях, колоссальная мышечная работа. А как избавиться от лишнего адреналина болельщикам? Вскакивать с места, кричать, выражая восторг или негодование?
— Для молодых такая реакция — действительно лучший способ сбросить напряжение. Избыточный адреналин при этом сгорает в огне обмена веществ.
Рычать и стонать
— Значит, фан-зоны, появившиеся в последнее время, болельщикам только в помощь?
— Отношение к ним сегодня разное. Но я скажу так: командным видам спорта свойственно групповое боление — оно делает этот вид более зрелищным, повышает интерес при просмотре. Даже дома смотреть тот же футбол или хоккей интереснее, когда у телевизора собираются вместе и родители, и подросшие дети. И если в фан-зоне организован общественный порядок и на почве выброса адреналина нет драк и прочих конфликтов, групповое боление — в плюс.
Но надо иметь в виду, что когда человек уже в возрасте либо у него в принципе имеются проблемы с сосудами, благоприятнее пассивный режим «утилизации» — выйти на балкон, заняться дыхательной релаксацией. Вдыхаемый с воздухом кислород тоже сжигает адреналин, но очень мягко.
— И в чём конкретно такая релаксация заключается?
— Закройте глаза и проследите за своим выдохом. В норме он должен быть длиннее вдоха в два раза, однако стресс его обычно нарушает: грудная клетка словно замирает на вдохе. Чтобы справиться с напряжением, надо сделать выдох в 3-4 раза длиннее, чем вдох. Ещё более эффективен длинный выдох, сопровождаемый стонообразным звуком «а-а» (разработанная мною терапия стона). При этом по всему телу идут вибрации, и съёжившиеся из-за стресса молекулы тканей как бы расправляются.
Иногда, правда, напряжение столь велико, что человеку трудно произнести даже «а-а». Каменеет челюсть. В таких случаях известный психотерапевт Леви рекомендует вообразить себя, к примеру, рычащей собакой, начать махать руками, выбрасывать в порыве злости кулаки. За этими действиями последует расслабление, а потом вырвется и стон.
— Многие болельщики не расстаются с сигаретами…
— И никотин, и спиртное блокируют поступление кислорода, необходимого для сжигания избыточного адреналина. Иными словами, усиливают кислородное голодание, и без того испытываемое возбуждённым болельщиком. Лучше заменить их неспешным чаепитием, отдав предпочтение зелёному чаю. А ещё лучше — не только болеть перед телевизором, но и самим заниматься спортом. Или хотя бы физкультурой.
Важно!
Переживаемый стресс грозит стать опасным, если:
пульс участился до 140 ударов в минуту и более;артериальное давление превышает цифры 140/90;лицо горит (в первые секунды стресса, наоборот, очень бледное);имеет место сильная потливость;дрожат пальцы рук;ощущается вибрация за грудиной;в голове — биение крови;слово и речь распадаются.
Жертвы футбола
Медики констатируют: после наиболее напряжённых футбольных и хоккейных матчей резко возрастает число инфарктов и инсультов. Жертвами становятся болельщики, не выдержавшие накала эмоций. Причём жертвами — иногда в прямом смысле этого слова. Вот лишь некоторые из случаев.
В момент телетрансляции финального матча Бразилия — Италия с чемпионата мира по футболу 1970 г. умер известный советский писатель Лев Кассиль. Практически одновременно с ним в мексиканской тюрьме скончался уголовник, приговорённый к смертной казни. Преступник попросил отложить наказание, чтобы досмотреть до конца чемпионат. Став свидетелем поражения любимой команды, он умер от инфаркта.
После инсульта, полученного во время скандального матча между сборными Грузии и России в 2002 году, скончался комментатор Коте Махарадзе. Одиннадцать китайских любителей футбола умерли перед телевизором во время мундиаля в 2006 году. А всего в мире было зафиксировано 50 (!) смертей во время просмотра футбольных трансляций с того чемпионата мира. Сердечный приступ, от которого осенью 2007 года скончался президент Республики Сербской Милан Елич, застиг его за телепросмотром футбольного матча.
АиФ Пермь: последние новости
Наконец-то пятница! Как избежать эмоционального выгорания на работе? В Прикамье двухлетний ребёнок запер отца на балконе Пропавший в Александровске мальчик найден живым
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин15
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала7
Как работает красная нить на запястье44
Боня оголилась на футбольном матче89
Названы «страшные» последствия отказа от курения46
Новости партнеров
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение