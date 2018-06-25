«Холостяк» не прошел даром: Крид намекнул на отношения с Дашей

После долгого молчания пара впервые показалась вместе.

В этот раз «Холостяк», главным героем которого стал сегодняшний именинник Егор Крид , разделил поклонников проекта на два лагеря. Одни считают, что певцу больше всего подходит Вика Короткова, другие — что победительница — Даша Клюкина. Подогревало жаркие споры и молчание ребят. Проект завершился еще 4 июня, и с тех пор ни Егор Крид, ни Даша свои отношения не комментировали.

Многие поклонники даже подумали, что Даша получила только кольцо, а вот сердце Егора все-таки досталось другой участнице, Вике. Но после слухов о том, что девушка встречается с братом Тимати , Егор все-таки решил прокомментировать отношения с Дашей. Правда, только намеками, и в день своего рождения выложил видео с прогулки с победительницей «Холостяка».

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

24 Июн 2018 в 2:06 PDT Но поклонникам хватило и этого, и большинствов все-таки решили, что ребята вместе:

«Ну хоть один «Холостяк» не прошел даром и вы, ребята, вместе! Очень рады», «Самое важное, что они общаются, видятся, находятся в хороших отношениях! Этого достаточно, чтобы за них радоваться!», «Каждый день хотим видеть такие суперские посты про вас с Дашей!», «Егор такими огненными глазами смотрит на Дашу».

Больше фото Даши и Егора — по стрелке

Как всегда, нашлись и скептики, которые посчитали, что записали видео ребята только потому, что по правилам проекта они должны делать вид, что они вместе:

«Просто неустойку платить не хочет», «Да ладно, в видео ничего непонятно», «Егор еще ребенок, любить не умеет».

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