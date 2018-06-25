В магазинах Саратова найдено молоко без молока

Жиры неживотного происхождения обнаружены сразу в нескольких торговых марках молочных производителей.

Главный государственный санитарный врач по Саратову Николай Павлов сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» о выявлении в продаже фальсифицированной

молочной продукции. Вместо молока пакеты содержали в себе жидкость непонятного происхождения, вероятно — растительного.

Проверяющих разочаровало ультрапастеризованное молоко с массовой долей жира 2,5% и 3,2% торговых марок «Дмитровский молочный завод», «Молочный Гость»,

«Добрая Буренка». Производители фальсификата — ООО «Волгомолоко», СП ССК «Агропродукт», СП ССК «Расковский молзавод». Недобросовестным «молочникам» выданы предписания об отзыве деклараций о соответствии молочной продукции. Вся перечисленная продукция включена в «черный список».