«Улыбка бабулина»: Елена Малышева показала внука

Известная ведущая первого канала Елена Малышева нечасто демонстрирует свою семью широкой публике, а потому видео ее трехлетнего внука привлекло всеобщее внимание.

У ведущей популярной программы Первого канала «Жить здорово!» Елены Малышевой, как известно, подрастает внук Игорек. Стоит отметить, что знаменитая бабушка нечасто показывает поклонникам своего наследника, а потому появление видеозаписи, на которой трёхлетний парнишка с широкой улыбкой декларирует песенку про кузнечика, мгновенно приковало взгляды многих пользователей сети.

Сын Елены Малышевой женат на выпускнице Плехановской академии Карине, и, по словам Малышевой, у них прекраснейшие отношения. Несмотря на то, что ребенок очень похож на маму, подписчики заметили, что кое-что он унаследовал и от знаменитой бабушки.

«Такой солнечный мальчик, весь светится. А улыбка-то бабулина» «Порода видна. Очень позитивный малыш» «Малыш очень похож на папу и бабушку» «Интересный результат разных генов» «О! У него ваши губы!»

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 24 Июн 2018 в 5:55 PDT Любопытно, что в свои 57 лет Елена Малышева получила весьма неожиданный комплимент от нигерийского болельщика. Турист, прибывший в столицу наблюдать за мундиалем, опробовал свой подкат на телеведущей, чем весьма приподнял ей настроение.