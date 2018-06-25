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«Улыбка бабулина»: Елена Малышева показала внука
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«Улыбка бабулина»: Елена Малышева показала внука 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Известная ведущая первого канала Елена Малышева нечасто демонстрирует свою семью широкой публике, а потому видео ее трехлетнего внука привлекло всеобщее внимание.
У ведущей популярной программы Первого канала «Жить здорово!» Елены Малышевой, как известно, подрастает внук Игорек. Стоит отметить, что знаменитая бабушка нечасто показывает поклонникам своего наследника, а потому появление видеозаписи, на которой трёхлетний парнишка с широкой улыбкой декларирует песенку про кузнечика, мгновенно приковало взгляды многих пользователей сети.
Сын Елены Малышевой женат на выпускнице Плехановской академии Карине, и, по словам Малышевой, у них прекраснейшие отношения. Несмотря на то, что ребенок очень похож на маму, подписчики заметили, что кое-что он унаследовал и от знаменитой бабушки.
«Такой солнечный мальчик, весь светится. А улыбка-то бабулина» «Порода видна. Очень позитивный малыш» «Малыш очень похож на папу и бабушку» «Интересный результат разных генов» «О! У него ваши губы!»
Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) 24 Июн 2018 в 5:55 PDT Любопытно, что в свои 57 лет Елена Малышева получила весьма неожиданный комплимент от нигерийского болельщика. Турист, прибывший в столицу наблюдать за мундиалем, опробовал свой подкат на телеведущей, чем весьма приподнял ей настроение.
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Женский форум
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