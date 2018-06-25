«У каждого архиерея свой норов» 

Через месяц с небольшим после нового назначения, митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов в Доме причта в Псковском кремле провёл встречу с псковскими журналистами. Десять лет назад — в ноябре 2008 года — при предыдущем митрополите Евсевии в псковской епархии был составлен неофициальный «чёрный список» псковских СМИ, а пресс-секретарь епархии Андрей Таскаев тогда же заявил, что «мы не будем общаться, не будем приглашать журналистов этих СМИ на интересные мероприятия». Действительно, контакты многих СМИ с официальными представителями епархии почти прекратились. Журналистов нескольких изданий, включая «Псковскую губернию», не приглашали и на интересные мероприятия, и на неинтересные. По этой причине желание Тихона Шевкунова пообщаться с прессой привело в небольшой зал Дома причта больше двадцати псковских журналистов. «Простите, если я излишне иронизировал»На стенах зала, где проходила встреча, — три иконы, две картины на библейские сюжеты и два больших портрета — престарелого экс-митрополита Евсевия Саввина и молодого Владимира Путина. Плюс спешащие на семь минут настенные часы. Зато Тихон Шевкунов никуда не спешил, отведя общению с журналистами целых два часа. Во встрече принимали участие сидящий по левую руку от митрополита епископ Гдовский и викарий Псковской епархии Фома (Демчук) и сидящий по правую руку благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев. Псковская епархия Русской православной церкви существует с 1589 года. Первым архиереем был Мисаил. Выпускник сценарного факультета Всесоюзного государственного института кинематографии по специальности «литературная работа» митрополит Тихон (в миру — Георгий Шевкунов) стал 57-м по счёту псковским архиереем. Некоторые из них вошли в историю: Феофан Прокопович, Евгений Болховитинов… О многих других мало кто помнит. Тихон Шевкунов из тех, кто тоже имеет всероссийскую известность. К тому же он продолжает председательствовать в Патриаршем совете по культуре, не говоря уж про слухи о нём как о «духовнике Путина» и о его якобы патриарших амбициях. Впрочем, ушедший на покой предыдущий митрополит Евсевий тоже имел всероссийскую известность. Но она была особого рода. Достаточно вспомнить анекдотическую историю с объявлением «анафемы» журналисту-атеисту Олегу Дементьеву, гонения на Павла Адельгейма, фактическое разрушение иконостаса работы иконописца архимандрита Зинона в приделе Серафима Саровского Свято-Троицкого собора Пскова и сопутствующий этому скандал. Была ещё позапрошлогодняя история с задержанием и обвинительным приговором настоятелю храма святых Жён-Мироносиц протоиерею Сергию Иванову (в доме священника обнаружили пистолет с глушителем и наркотики) и многое другое. Псковская епархия при Евсевии стала одной из самых скандальных в РПЦ. При этом Евсевий даже после вынесения судебного приговора священнику (протоиерей Сергий Иванов получил 3 года условно и штраф в размере 15 000 рублей) публично призывал не верить СМИ и решению суда. «Тот, кто клевещет на Церковь, на священноначалие — сам будет вычеркнут из книги жизни», — обещал предыдущий псковский митрополит. Сергий Иванов с разрешения Евсевия и после приговора оставался священником. Тихон Шевкунов во время встречи с журналистами о Евсевии выражался дипломатично, назвал его подвижником (за то, что открыл в епархии много храмов). Но при этом, когда нового митрополита просили рассказать о проблемах, то Тихон Шевкунов не раз обращал внимание на то, что в последнее время в псковской епархии дела шли не лучшим образом (закрыто духовное училище, «запущена ситуация со Снетогорским монастырём», в Троицкий собор на службы приходит незначительное число прихожан). Митрополит Псковский и Порховский Тихон ШевкуновВстреча с журналистами, по всей видимости, должна была продемонстрировать, что взаимоотношение митрополита с обществом изменится. Вычёркивать «из книги жизни» здесь в ближайшее время вроде бы никого не собираются. Тихон Шевкунов старался вести себя непринуждённо, шутил, спрашивал: «А где же острые вопросы?», когда у журналистки зазвонил телефон, отметил: «Красивая музыка», а закончил встречу словами: «Простите, если я излишне иронизировал, но у каждого архиерея свой норов. Прошу меня простить, если как-то переборщил с этим». В каком-то смысле мы стали свидетелями примирения епархии и СМИ, потому что предыдущий архиерей иронии предпочитал проклятия вроде прошлогоднего высказывания о том, что «сатана действует через людей» в псковских СМИ. «Мне посчастливилось общаться людьми, которые были мучениками времён большевистских гонений»Учитывая то, что желающих задать вопросы было много, а на каждый вопрос митрополит отвечал обстоятельно, несколько вопросов пришлось отложить на потом (следующую встречу с журналистами планируется провести осенью). Я задал Тихону Шевкунову всего два вопроса. Первый — про фактическую реабилитацию в России палачей-чекистов, которым теперь посвящают «документальные» фильмы на федеральном телевидении, издают книги и статьи. В них чекисты, репрессировавшие миллионы людей, в том числе огромное число священников и членов их семей, прославляются. Как относится ко всему этому Тихон Шевкунов?«Что касается репрессий, — начал отвечать митрополит Псковский и Порховский. — Мне посчастливилось, как и многим клирикам среднего и старшего возраста Псковской епархии, общаться с теми людьми, которые были исповедниками и даже мучениками времён большевистских гонений. Это и отец Иоанн Крестьянкин, и отец Николай с острова Залита, и многие, многие, многие другие. Подвергался преследованиям отец Павел Адельгейм, отец Владимир Попов (он не сидел в тюрьме, но тоже подвергался преследованиям), отец Виктор Григорьев, который сидел семь лет в позднесоветское время. Что касается этих людей и всех тех, кто пострадал за веру, — это достояние Церкви. Это сокровище. Недавно я был в Риме. Мы открывали экспозицию о новомучениках. Я был потрясён, насколько мало знают католики о наших мучениках. Это нам кажется, что мы много лет об этом говорим и каждый это знает, скажем, так: знают христиане. Мы открывали эту экспозицию вместе с председателем папского совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази. Образованнейший человек, но практически ничего об этом не знал. Когда он увидел масштабы этих гонений, когда он увидел, сколько было священников не только репрессировано, но физически уничтожено, каким пыткам они подвергались, и что выдержала русская Церковь, как она была разрушена, он был просто потрясён. Он сказал: «Мы об этом ничего не знали». И будет ужасно, если и в России настанет время, когда наши потомки будут в таком же неведении о своей истории, как и итальянцы. Это было бы непростительно. Поэтому мы сделаем всё, чтобы тот колоссальный опыт существования Церкви в атеистическом государстве, колоссальный и совершенно неповторимый, который мы приносим в общую сокровищницу христианства, — чтобы он был доступен для всех и осмыслен. Мы сделали интерактивную выставку и, надеюсь, привезём её в Псков. А сейчас её будут возить по университетам Италии и Франции — эту экспозицию. Так ею заинтересовались. Она интерактивная, то есть на языке молодёжи». «Никакие успехи в государственном строительстве не оправдают невинно пролитую кровь»«Что касается реабилитации тех, кто стоял за этими гонениями, — продолжил Тихон Шевкунов, — то о такой реабилитации речи, конечно, быть не может. Ни Сталина, ни Берии, никого. Мы можем осознавать, что и тот, и другой были грандиозными политическими деятелями, тиранами, такими как Диоклетиан, сделавшими очень многое в государственном строительстве. Но никакие успехи в государственном строительстве не оправдают невинно пролитую кровь. Никогда. И это традиция Руси и России. Так было с Борисом Годуновым, сделавшим очень многое для страны, спасшим от голода миллионы людей… У Пушкина, помните? Открыл амбары, открыл закрома, построил дороги… Но юродивый сказал: «Нельзя молиться за царя-Ирода. Богородица не велит». Молиться можно за обо всех людях, даже о злодеях… Здесь уже Церковь говорит об ином. У Александра Сергеевича Пушкина поэтическая метафора. Молятся обо всех, но оправдывать зло ради свершения цели Церковь не может даже косвенно». Высказывание митрополита Псковского и Порховского явно расходится с высказываниями таких действующих священников РПЦ как протоиерей Всеволод Чаплин, который периодически позволяет публично высказываться о сталинских репрессиях в таких выражениях: «Новый завет прямо санкционировал и санкционирует в будущем уничтожение большого количества людей для назидания остальных…» Или: «Слушайте, а что, в конце концов, плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов?»«Горячего желания оказаться на месте патриарха, поверьте, нет ни у кого»Второй мой вопрос касался слухов о том, что Тихон Шевкунов получил место митрополита с прицелом на патриарший престол. Думал ли он когда-нибудь, что может стать патриархом?Пока Тихон Шевкунов брал секундную паузу, чтобы подобрать точный ответ, главный редактор газеты «Курьер» Олег Константинов, улыбаясь, подсказал ему: «Плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом». Но митрополит ответил иначе: «Друзья, нет. Плох тот монах, который мечтает стать патриархом. В светской жизни поговорка про солдата абсолютно правильная. Плох тот, у кого нет здорового тщеславия, стремления к совершенствованию. В духовной жизни это диаметрально противоположное». Благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев и митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов на встрече с псковскими журналистами 21 июня 2018 года. «Ужасен тот монах, который мечтает быть патриархом, — усилил формулировку Тихон Шевкунов. — Епископом — да. Тот, кто хочет вместе с Христом управлять душами людей, соединять их с Богом — доброе желание. Это имел в виду апостол Павел, когда говорил: «Если кто епископства желает, доброго дела желает». (Первое послание святого апостола Павла к Тимофею. — Авт.) Стремление стать соработником Христу — вот что имеется в виду. Но карьерное желание монаха ставит на его духовной жизни жирный и несмываемый крест. Я не буду говорить — хотел ли я или не хотел быть епископом. Это моё личное дело. Не буду говорить слова, которые могут быть восприняты как оправдание. Здесь присутствует журналист «Эха Москвы». Ваш шеф когда-то объявил, что я в какое-то ближайшее время стану вначале настоятелем Исаакиевского собора, потом митрополитом Санкт-Петербургским, а потом патриархом. На что я ответил, что не стал бы вдаваться в дискуссию и опровергать «пророческие» слова Алексея Алексеевича Венедиктова, но постольку-поскольку мне «оборвали» все телефоны и лишили всякого покоя — с поздравлениями в том числе, я сказал, что, будучи викарным архиереем, я не могу даже претендовать на патриаршество, потому что надо как минимум пять лет управлять епархией. Как только я стал управляющим епархией, я снова стал получать поздравления. Время пошло, что называется! Должен вам сказать, отойдя от всякого рода иронии по этому поводу, — патриаршество это такой тяжёлый крест, что мы не можем себе даже его представить. Патриарх это человек, у которого нет покоя и личной жизни вообще. Мы видим те чемоданы с бумагами, которые везут патриарху Кириллу в ночь после того, как он целый день принимал людей, участвовал в богослужениях, разбирался со всеми проблемами всех епархий всей огромной Русской православной церкви со всеми её отделами, вёл высший церковный совет, готовился к Синоду, был председателем массы общественных организаций, куда его втянули — извините за это слово — а он согласился, потому что никого другого там быть не может. И когда мы видим, что дюжие келейники несут два чемодана, а в них бумаги, и он должен за ночь и за утро — касающиеся всей Церкви — вникнуть, принять решение и подписать, то горячего желания оказаться на его месте, поверьте, нет ни у кого. Кроме людей совершенно неадекватных, которые видят какую-то красивую картинку: патриарх, он в такой мантии и что-то там ещё…Есть ещё одна особенность: патриархами Русской православной церкви становились правящие архиереи, которые управляли от 20 до 40 лет. То есть когда мне будет 80 лет — вот тогда этот вопрос, в принципе, ещё может встать… Поэтому большая просьба успокоиться на счёт этой темы. Кому это очень интересно — может продолжать. Я ни в коем случае не могу воспрепятствовать развлекаться каким-нибудь образом, в том числе и представителям СМИ. Но ничего серьёзного в этой теме нет даже и в помине». За два часа Тихон Шевкунов ответил на два десятка вопросов, в том числе и на вопрос о творческих планах. И планы эти были не связаны с книгами и фильмами. Они касались хозяйственных дел. Хозяйство Тихону Шевкунову досталось беспокойное. Тихон Шевкунов о Владимире Путине, Павле Адельгейме, Троицком соборе и многом другом (21 июня 2018 года, Псков):О Владимире Путине:«Мне выпало счастье общаться с Владимиром Владимировичем Путиным. Человек этот совершенно поразительный. Второго такого человека, — я понимаю, насколько иронично это могут оценить, но это меня мало интересует, — второго такого человека по уровню интеллекта, по воле, по преданности своему делу, по искренности и доброте, по способности взять на себя ответственность я просто не встречал. Общение у нас бывает. Не часто, но бывает. И каждый раз я поражаюсь, как человек тянет колоссальный груз ответственности, который лежит на нём. Как он выдерживает всё? О нападках я даже не хочу говорить. Это этап, им давно пройденный, как я понимаю. Он делает своё дело, не обращая внимания на всё это. Знаете, у Вольтера — старого еретика и атеиста — есть такое выражение: «Надо просто возделывать свой сад». Вот он занят этим делом. Иногда для всей страны открываются частные моменты его жизни в интервью и фильмах. Считаю это очень важным, потому что даже люди крайне критически настроенные не могут не видеть правды, которая стоит за этим человеком и за его поступками. Он спокойно относится к любой критике, он спокойно её воспринимает. Он знает правду, за которой стоит, и в этом его сила. Я считаю, что это человек, благодаря которому страна пусть сложно, особенно сейчас, в годы санкций, идёт тем путём, который предотвращает нас от неразрешимых проблем, в том числе и внутренних. Я говорю уклончиво, чтобы не идти в частности, но это именно так». О Павле Адельгейме:«Отец Павел Адельгейм — один из многих выдающихся интересных священников Псковской епархии… Я лично знал его, хотя очень немного. Он был человеком своей позиции и совершенно этой позиции никогда не пренебрегал. Он многое сделал в епархии, мы это знаем. Это и физическая работа, и образовательная. Ко многим вопросам жизни современной Русской православной церкви он относился критически. Но это его право. Какие вопросы? У него были непростые отношения с правящим архиереем, но это их дело… Я не поставлен здесь судить, кто был прав, кто виноват. Я с уважением отношусь к памяти отца Павла. Что касается памяти отца Павла, то я не думаю, что она предана забвению. Конечно, отца Павла помнят и любят в Псковской епархии. Кто-то соглашается с его жёсткой позицией, кто с ней не соглашается. Но нет сомнений в том, что это был действительно выдающийся пастырь и человек, любящий Церковь, трудившийся ради Христа, в чём-то понятый, в чем-то непонятый, в чем-то, может быть, ошибающийся… Время рассудит». О священнике Сергии Иванове (сменившем Павла Адельгейма в храме Жён-Мироносиц), осуждённым за хранение наркотиков и пистолета с глушителем:«Я слышал, что это была такая резонансная история в Пскове. Мы относимся к этому священнику с искренним сочувствием и, конечно же, попытаемся сделать всё, чтобы исправить его ситуацию. Помочь ему. Он был по уставу, как только начато следствие, временно запрещён в служении. Потом он был судом осуждён условно на три года, если не ошибаюсь. Но владыка Евсевий устным своим распоряжением разрешил ему служить. Я, попав в эту епархию и разобравшись в этом деле, издал указ, что решение о запрещении остаётся в силе. Он не может сейчас совершать богослужения. Но он семейный человек. У него должны быть какие-то возможности зарабатывать на жизнь. Ему предложено самому найти себе место в каком-то приходе, чтобы быть там чтецом или кем-то другим. Он сейчас как раз в процессе этих поисков. Мы будем молиться о нём, чтобы всё у него было благополучно. И очень надеюсь, что после того, как судимость с него будет снята, мы передадим его дело в каноническую комиссию епархии, и она уже вынесет окончательное решение о его дальнейшем служении. В любом случае всё будет объективно и доброжелательно». О Псковском духовном училище:«Когда-то Псковское духовное училище было очень сильным, одним из лучших. Сейчас оно стало одним из худших, и было закрыто из-за слабой подготовки выпускников». О Снетогорском монастыре:«Ситуация со Снетогорским монастырем запущена, в том числе и вами, жителями Пскова… Монастырь может рухнуть с 30-метровой высоты в великую реку Великую. Всё это десятилетиями происходит на глазах нашего города Пскова. Я никому не предъявляю упрёков, но те робкие и деликатные попытки удержать стену остались только робкими и деликатными попытками». О Троицком соборе в Пскове:«Если бы вы поднялись к седьмому ярусу, то увидели бы трещины на иконостасе, в которые может пролезть рука. Мы знаем, что храм лет 10-12 назад был разморожен, что тоже крайне негативно повлияло на его сохранность. Ну и, наконец, мы знаем, что нижний придел был расписан нашим знаменитым иконописцем о. Зиноном. Он тоже практически утрачен. Что касается главного — духовной жизни собора: когда на службе в кафедральном соборе в воскресный праздничный день собирается 50 человек, то это говорит о том, что надо что-то серьёзно менять в духовной жизни». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»