Служебный роман: как поддаться чувствам и сохранить работу

На прошлой неделе новостные ресурсы захлестнуло волной статей о компании Intel , а точнее о ее бывшем главе, Брайане Кржаниче , который был вынужден покинуть свой пост из-за служебного романа.

Роман к моменту обвинения уже завершился (Кржанич работал в Intel с 1982 года и у него было достаточно времени для решения всех личных проблем на работе). Тем не менее, самого факта было достаточно для того, чтобы заставить его покинуть пост генерального директора Intel, который он занимал в течение последних пяти лет.

Ответьте себе на такой вопрос: когда вы читаете слова выше, не возникают ли где-то на границе вашего сознания неуловимые сомнения и чувство, что что-то здесь не так? У меня — да, и я объясню почему.

На самом деле никого не увольняют за служебные романы. Или только за служебные романы, если хотите. История знает довольно много случаев, когда люди потеряли работу из-за внезапно вспыхнувших чувств к коллеге — особенно много таких случаев приходилось на советское время, когда за это просто-напросто выгоняли с работы. Но мы уже давно не живем в СССР, не в Союзе живет и компания Intel, поэтому когда мы читаем заголовок «Некто был уволен из-за служебного романа», мы должны понимать, что это не совсем правда.

Служебные романы были, есть и будут всегда, что бы мы ни говорили и как бы ни пытались контролировать этот процесс.

Люди проводят на работе огромное количество времени, это очень весомая часть нашей жизни — как вообще, так и социальной. И поскольку людям в целом свойственно испытывать какие-то эмоции по отношению друг к другу, например, нравиться (или не очень, но про конфликты как-нибудь в другой раз), люди общаются, сближаются и, естественно, в результате возникают романы, даже если изначально такая цель не преследовалась вовсе.

Не менее естественно, что корпорации всегда будут против служебных романов и будут пытаться как-то этот процесс, изначально во многом стихийный и бесконтрольный, контролировать. Пытались и Intel, добавляя в корпоративные правила строку о запрете личных отношений на работе. Насколько это реально сработало, мы наблюдаем прямо сейчас.

Однако, запрещая чувства, компании на самом деле попадают в довольно сложную ситуацию, потому что реально уволить за роман нельзя. Зато служебные отношения могут стать прекрасным поводом подвинуть человека, засидевшегося в своем кресле. Я лично на 90% уверена, что история, произошедшая с Брайаном Кржаничем, как раз об этом.

Да, увольняют не за романы, зато прекрасно увольняют за:

— скандалы или возможность их возникновения. Это те случаи, когда о романе узнали какие-то другие заинтересованные лица: близкие люди, родственники, ревнивые кандидаты на руку и сердце, наконец, муж или жена, если роман сложился между людьми, несвободными от семейных обязательств; — конкуренцию. Если вас уволили за служебный роман, всегда ищите того, кому было выгодно лишить вас рабочего места, статуса, забрать вашу должность и ваши служебные привилегии.

Всем же понятно, что никто не будет увольнять за служебный роман дворника? Зато топ-менеджер в зоне риска.

Стоит ли отказываться от служебных романов? По-хорошему, все же стоит, но если сдержать чувства невозможно, помните, что их могут использовать как рычаг давления на вас и вашу половину. Поэтому ваш роман должен быть максимально тихим — не афишируйте его, тем более на корпоративах.

Да, это сложно, но все же страхуйтесь: — в местах, где вы встречаетесь; — в фотографиях в соцсетях; — в совместных чекинах; — и даже в отпуске — хотя бы изредка берите отпуск не в те же недели, что ваш партнер, и отдыхайте раздельно.

Конечно, если компания большая, никто может и не обратит внимание на все эти нюансы, но на самом деле, если хотя бы один человек задастся целью найти на вас компромат, сложить 2+2 будет несложно.

Следуя элементарным мерам предосторожности, вы не только защищаете от лишнего внимания свою личную жизнь и человека, который вам дорог, но и страхуете свое будущее. Хотя правильным решением, если роман все же случился, будет, конечно, не маскировка и конспирация, а смена места работы одной из сторон.

И немного статистики по теме на основе данных «Антирабства»:

— Чаще всего в служебные романы вступают топ-менеджеры, и чаще всего после этого им приходится покинуть свой пост, что мы и видим в истории с Intel. — Пока еще очень много «неравных» романов, когда один из партнеров, чаще всего женщина, на один или два карьерных уровня ниже, чем мужчина (например, он руководитель департамента, а она работает внутри него или в соседнем департаменте). Впрочем, тенденция постепенно меняется и равных партнерств становится все больше. — Почему-то считается, что служебным романам больше всего подвержены работники творческих профессий и IT. Однако статистика показывает, что реально больше всего служебных романов возникает в таких отраслях, как промышленность и производство, на втором месте — недвижимость, на третьем — банки, и только на четвертом медиа и культура. Почему именно так — неизвестно, но закономерность есть. IT в этом любовном рейтинге занимает седьмую позицию. — Средний возраст для служебного романа у мужчины — 40–45 лет (фактически совпадает с годами, на которые приходится кризис среднего возраста), у женщины — 30–32 года. Чаще всего женщина, вступающая в отношения на работе, находится в разводе, а мужчина, наоборот, состоит в браке.

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