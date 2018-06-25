«Штамп есть»: костромичка вышла замуж за самого эксцентричного участника «Дома-2»?

Костромичка стала участницей ток-шоу «Разбор недели» на ТНТ. Темой выпуска стал брак, заключенный между Екатериной Богдановой и, пожалуй, самым эксцентричным участником «Дома-2» Николаем Должанским, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU. Должанского в нашей стране знают многие — даже те, кто никогда не смотрел шоу с 14-летней историей. В YouTube сотни видеороликов с его участием.

Новоиспеченная жена Должанского — Екатерина Богданова — выросла в Костроме. Высшее образование (у девушки два диплома) получала в Москве. Здесь она и познакомилась со своим избранником.

Брак Кати и Николая в программе поставили под сомнение: штампов в паспорте, якобы, нет. Да и искренность чувств молодоженов ведущая Ксения Бородина поставила под сомнение. Катя, якобы, использует Должанского для личного пиара — она пробует пробиваться в шоу-бизнес в качестве актрисы и певицы. Масла в огонь подлила и история с изменой — в распоряжение канала ТНТ попали видео и фотографии, где Екатерина с другим. Снимки были очень откровенными. Их выложил в сеть рок-музыкант, бас-гитарист группы Никиты Преснякова «MULTIVERSE», Владимир Пташник. Катя объяснила этот компромат «съемками клипа».

В программе прозвучала версия, что вся история с браком и изменой — чистой воды пиар. Но правды в эфире ТНТ так и не раскрыли. О своих отношениях с Должанским и Пташником, об успехах в шоу-бизнесе и поводах для скандалов редакции портала K1NEWS.RU рассказала сама Екатерина Богданова.

Было неожиданным то, что пригласили моего давнего друга, бас-гитариста группы Никиты Преснякова, Владимира Пташника. Всю эту историю с якобы изменой активно обсуждали в СМИ, на волне хайпа нас и пригласили в передачу. Именно такой подтекст как «съемки клипа» и любят смаковать. Но все равно впечатления от съемок у меня положительные, я справилась, несмотря на некую травлю со стороны. Мне понравилось, как я смотрелась и как себя преподнесла, — рассказала Катя БОГДАНОВА.

Владимир Пташник, по словам Кати, — неплохой композитор, а Должанский — неплохой поэт. Все эти таланты своих близких людей девушка планирует направить исключительно в творческое русло. Кстати, именно Должанский написал слова для первой Катиной песни «Алчная дама». Автор музыки — сама девушка. «Алчную Даму» Катя неоднократно исполняла в клубах. Композиция имеется и на ряде цифровых площадок, так что услышать и оценить ее может каждый.

Ответила Екатерина и на вопрос о браке, в существование которого на ТНТ не поверили.

Штампы есть. Просто Мы паспорта забыли дома, а Колю Должанского везде пропускают, так что этот ход был направлен, думаю, только на нашу реакцию, — говорит девушка.

Напомним, ранее мы уже писали о костромичке, которая делает карьеру в столице: Катя снималась в авторском фильме. Партнером по съемкам стал Николай Должанский, а сцена вышла достаточно пикантной. Эта новость вызвала большой отклик у читателей.