Спасите Илюшу от бесконечных приступов эпилепсии

Развитие Илюши в его 5 лет тянет от силы на 2 года. Он все время сонный, часто теряет сознание, а иногда у него просто останавливается дыхание, и он падает замертво. Тогда родители понимают, что начался очередной приступ.

Если быстро не оказать ему помощь, мальчик может умереть. Это происходит днем и ночью, без остановки, без возможности сделать передышку. Внезапно у Ильи странно закатываются глазки и начинаются сильные кивки. Мальчик падает на пол, бьется головой обо все, что находится рядом, разбивая лицо в кровь и получая страшные увечья. Всему виной эпилепсия. Нужна срочная операция стоимостью 3 760 086 рублей.

Илье срочно требуется ваша помощь!

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ

Илья родился крепким малышом, только спал очень много. А через годик начались первые симптомы. Врачи быстро поставили диагноз и начали подбор противосудорожных препаратов. Но снять приступы не может ни одно лекарство. Перепробовали все. Приступы только усиливаются, а Илья регрессирует в развитии не по дням, а по часам.

Каждый день у Ильи случается до 25 приступов в любое время дня и ночи. Его состояние становится все хуже и хуже. Потребовалось четыре года, чтобы диагностировать фокально-корковую дисплазию. Это аномалия структуры коры головного мозга, затрагивающая ее ограниченный участок. Единственный шанс для мальчика — удаление этого участка хирургическим путем.

С февраля прошлого года начались приступы с потерей сознания и остановкой дыхания. Последний большой приступ был самым страшным: Илья закатил глаза, его ручки были скрючены, а лицо перекосило. Потом он вовсе перестал дышать, посинел и обмяк на руках у мамы.

"Это очень страшно, когда твой ребенок лежит без дыхания с синими губами, а ты проверяешь его сердцебиение и молишься, чтобы дыхание скорее пришло в норму…", — вспоминает с ужасом Ирина, мама Ильи.

Нет никакой гарантии, что следующий приступ не станет для Илюши последним…

ПОМОЧЬ ИЛЬЕ

К сожалению, нейрохирургические центры России, в которые обращались родители, отказали в операции, так как они не могут верно определить локализацию проблемы.

"Мы столько много прошли, мы так ждали и надеялись, что хоть кто-то сможет нам помочь! Поэтому мы не могли остановиться на этом. По совету нашего лечащего врача, мы проконсультировались с одним из лучших эпилептологов — доктором Хансом Хольтхаузеном", — говорит мама Ильи.

Профессор из Германии дал ответ, который заставил маму расплакаться от счастья: «Ребенка можно полностью вылечить!». Илью можно избавить от приступов и сохранить все жизненно важные функции, позволив ему развиваться и жить полноценно.

Но на пути к спасению малыша осталось одно препятствие: невозможно большая стоимость операции — 3760086 рублей. Родители мечтают, чтобы Илья был здоровым и счастливым ребенком, пошел в сад, в школу, общался со сверстниками. Чтобы он жил, а не существовал от приступа к приступу.

По статистике деткам от 4-5 лет помогают реже, чем малышам. Но разве жизнь имеет возраст? Пожалуйста, помогите Илюше попасть на спасительную операцию. От всех нас зависит его будущее! Давайте подарим этому ребенку жизнь!

Помочь Илье можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша»

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459