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Как на Сардинии пекут очень тонкий хрустящий хлеб и с чем его едят
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Как на Сардинии пекут очень тонкий хрустящий хлеб и с чем его едят 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Этой статьей мы продолжаем серию публикаций, посвященных кулинарным и гастрономическим традициям разных стран и народов. Здесь вы не найдете каких-то конкретных рецептов, зато узнаете много нового и даже неожиданного из мира еды и напитков.
Среди итальянских гастрономических шедевров много всякой выпечки и хлебобулочных изделий. Будете на Сардинии, обратите внимание на тамошний специалитет, знаменитый хлеб карасау, он же каразау (Pane Carasau). Нет, это не буханка, каравай или батон, а очень тонкие, в пределах 2 мм, и звонко хрустящие хлебцы. По форме они обычно круглые, диаметром до 40 см, но в продаже можно встретить и упаковки со стопкой половинок таких кругляшей. Выпекается карасау на открытом огне при очень высокой температуре, до 500°С, и очень быстро, за считанные секунды.
Как вы уже и сами сообразили по описанию, такой хлеб отлично вписывается в традиционный рацион питания пастухов, которых всегда было много на Сардинии. У пастушеской еды свои понятные ограничения, на горных пастбищах не до разносолов. Черстветь этому хлебу некуда, и так сухой, хранится он легко и долго.
Даже если в маршруте вашего путешествия по Сардинии изначально не было городка Oliena на северо-востоке острова, заехать туда следует хотя бы для того, чтобы посетить пекарню Panificio Mula и воочию увидеть, как делают уникальный сардинский специалитет. Постарайтесь заранее договориться о визите с ее хозяином Грациано. Доброжелательный и обаятельный, он все покажет, расскажет и даст попробовать.
Всякая работа с хлебом нелегка, это серьезный горячий цех, даже если все происходит в деревенском доме. В одном из помещений у жаркой печи сидят две пожилые женщины. Скупыми, но четкими движениями они доводят заготовки из теста до готового продукта. Одна ловко отправляет большой круглый блин в нужную точку внутри печи и через несколько секунд выкатывает его уже в виде горячего хлебного пузыря, время от времени подбрасывая в огонь сухие полешки из оливы или дуба. Вторая принимает эти шары, быстро разделяет их на половинки и укладывает в аккуратную стопку. В соседнем помещении можно увидеть все подготовительные процессы уже с применением современного оборудования. Конечно, машины облегчают многие технологические процессы, но без ручного труда не обойтись, и новичкам приходится туго у горячего конвейера.
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