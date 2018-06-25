Жанна Бадоева: «Муж так умеет сглаживать ситуации, что не дает мне возможности покричать»

Жанна Бадоева из тех девушек, которых трудно поймать. И это вполне логично, потому что она ведет программу о путешествиях, а отдыхать от съемок предпочитает в Италии, где уже несколько лет живет с мужем и детьми. Тем не менее WomanHit.ru смог добиться личной встречи.

— Жанна, вы снова телепутешественница, и на этот раз по России. Не жалеете, что согласились вернуться в «Орел и решку»?

— Ничуть. Я не захотела упускать такой шанс, потому что у меня другой возможности заехать в Якутию, например, не будет (улыбается). Хотя без курьезов, конечно, не обходится. Например, при всей моей любви к черной икре я решила для себя закрыть эту тему. По крайней мере на ближайшее время, потому что в таких количествах я ее еще не ела! Никогда не думала, что скажу это. Но так получилось: на съемках в Астрахани наелась и домой привезла. Покупала, конечно, гораздо дешевле, чем где-либо в другом месте, поэтому смогла приобрести много. В Италии черной икры нет даже в ресторанах морепродуктов. И как выяснилось, итальянцы и дома ее не едят. И чтобы икра не испортилась, мне пришлось в прямом смысле ею давиться, чтобы съесть, потому что в семье у нас никто ее не ест.

— Слышала, что знакомство с Владивостоком для вас тоже стало весьма запоминающимся…

— Да, я там испробовала на себе дрифт-такси. Это когда ты сидишь рядом с водителем, и он дрифтует, разворачиваясь на огромной скорости. Я от страха закрывала глаза, сжимала все ручки в автомобиле — так, что у меня руки затекли. И глаза открыла только когда мы остановились. Я, честно говоря, не уловила кайфа, это очень страшно!

— В путешествиях часто приходится пробовать местную еду. И не всегда она диетическая. Как вы справляетесь с этой проблемой?

— Гастрономический туризм — это мое. Я очень люблю пробовать блюда разных стран, сравнивать, находить что-то новое для себя. Я не ем жирную пищу, но люблю десерты. И у меня не начинается паника, если я поправилась. Переживаю, когда не могу влезть в свое любимое платье — только это может меня заставить поубавить свой пыл.

— Неоднократно мы наблюдали за мучениями ведущих, которым приходилось есть специфические «деликатесы». Какие вам довелось попробовать?

— До сих пор не забыла, как нужно было есть в Перу запеченную морскую свинку: с лапками, глазками, ушками и зубками. Причем в тот момент меня сын как раз просил купить морскую свинку. И я, по-моему, не смогла ее съесть. А во Вьетнаме я должна была попробовать змею. Но в приготовленном виде она не страшная, а вот то, что ее на моих глазах убивали, доставали сердце, капали кровь в рюмку, и я должна была ее выпить и сердцем заесть, — это, конечно, был адский ад. Я чуть с ума не сошла, но сердце так и не смогла съесть. И змея мне, кстати, не очень понравилась. Она была как резиновая курица. То же самое могу сказать про лягушачьи лапки. Их я ела два раза, и оба раза они меня не впечатлили. И крокодила я ела — и это тоже было как жесткая курица.

— А насекомых приходилось пробовать?

— Если честно, то попробовать их не смогла. Их продают в кулечках, вроде тех, куда бабушки раньше семечки насыпали. Смотришь — а они с лапками, усиками… Хотя понимаешь, что для кадра было бы здорово. Но вот в Италии есть мой любимый ресторан, где фирменное блюдо — маленькие крабики с панцирем в масле. И ты ешь их полностью, они мягкие. Вкуснее этого я ничего не пробовала. Да и маленький крабик эстетичнее выглядит.

— Вы были ведущей еще и в программе «Битва салонов». Наверное, узнали много нового об индустрии красоты?

— Там я впервые услышала о том, что есть процедура под названием «ванна из пива». И сейчас, когда я была в Калининграде на съемках «Орла и решки», мне удалось попасть в салон, где я на себе попробовала, что такое пивная ванна. Чудесная процедура — кожа действительно была мягкая, бархатная. И потом еще мне делали обертывание из пивного жмыха. Дрожжи очень питают кожу.

— Ваш непростой график, наверное, раздражает домочадцев?

— Дети привыкли, хотя когда были маленькие, тяжелее переносили мои разъезды. А муж знал, на ком женится. Он умный человек, понимает, что запретить это нельзя, это моя жизнь, мой ритм, от этого я и счастлива. Но мы все время переписываемся. Пару раз муж со мной ездил на съемки, но потом сказал: давай сама… Но если я ему позвоню и скажу, что он мне очень сильно нужен, то в любую минуту прилетит поддержать меня. Но я пока его берегу.

— Его работа, как я понимаю, к вашей не имеет никакого отношения?

— Вообще никакого. Он занимается модой, они делают обувь.

— Наверное, супруг готовит для вас романтические сюрпризы, когда вы домой возвращаетесь?

— Всякие сюрпризы с лепестками роз и шампанским — это не для него. Он не очень романтичный, но дико заботливый, и его заботу я всегда ощущаю на себе. Не было ни разу, например, чтобы он не встретил меня в аэропорту. Все пять лет он меня провожает и встречает со съемок.

— Как вы познакомились с будущей второй половинкой?

— В компании друзей. Тогда я была замужем, и пару лет Вася просто отправлял мне поздравительные sms, то с Рождеством, то с Новым годом. Я ему отвечала «спасибо». Это было обыкновенное знакомство, которое ни к чему не вело. За это время я успела развестись. Помню, приехала как-то из командировки домой, были майские праздники, когда все из города уезжают, и дома никого. Залезла в Интернет, а там от него сообщение: «Привет, как дела?» И началась переписка, которая длилась три дня. После этого он пригласил меня в Венецию. Что меня тогда сподвигло согласиться, не знаю. Это было единственный раз в моей жизни, когда я встала, взяла сумку и поехала в аэропорт, чтобы встретиться с незнакомым, в принципе, человеком. Через три месяца мы поженились.

— У вас, наверное, была веселая свадьба?

— Шикарная! На ней были мы, дети, его родители. И собаки. Был шикарный обед в ресторане, после чего мы все пошли в кино. Я помню даже название мультика — «Пингвины Мадагаскара».

— Вы счастливая мама двоих детей. И если сын уже взрослый и самостоятельный, то дочь Лолита, наверное, требует постоянного внимания. Чем она увлекается?

— Я вижу в ней потенциал. Лолита хорошо рисует, ходила в художественную школу. Сейчас поменяла на театральную студию, занимается танцами. Ей нравится петь, она, как и все современные дети, прекрасно разбирается в гаджетах, делает какие-то видео потрясающие: с музыкой, наложением, эффектами. Я пока такое сделаю — с ума сойду. В старшую школу мы ее, наверное, отдадим с творческим уклоном.

— Италия — как раз то место, где можно заразиться шопоголизмом…

— Шопинг я обожаю, могу потратить на него кучу времени, и это доставляет мне огромное удовольствие.

— А еще у вас есть недостатки?

— Да, конечно. Я ленивая, вспыльчивая, боюсь всего и лишний раз не рискну. Не сказала бы, что хочу избавиться от моих недостатков, но иногда жалею, что поленилась или вспылила.

— То есть можете от души поругаться с мужем?

— Муж так умеет сглаживать ситуации, что не дает мне возможности покричать. Я только начну конфликтовать — а он соглашается. Лишь отвечает: «Да, куколка, хорошо». А иногда так хочется поорать, устроить скандальчик. Конечно, иногда мы можем поругаться, но больше пяти минут это не длится. Самая страшная ссора в нашей жизни была по причине, которую я не помню. Но помню, что муж ушел в пиццерию. И я подумала: не буду звонить. Но потом позвонила, он мне ответил. Я спустилась к нему, мы наелись пиццы и забыли про этот конфликт. (Смеется.)

— Ну а что бы вы могли причислить к категории ваших достоинств?

— Могу сказать, что я надежная, не подвожу своих людей. Я не сплетничаю, хотя мой рот закрывается только когда сплю. А еще со мной весело.