Хайпы и тренды в спорте. Самые свежие новости из мира ЗОЖ в июне

Новые идеи для активного и комфортного отдыха.

В нашем сегодняшнем дайджесте мы расскажем, как провести несколько дней в живописном месте и попробовать свои силы в виндсёрфинге, дополнить свой гардероб эксклюзивными кроссовками и о том, как сделать свой отпуск ещё комфортнее, купив, например, детский чемодан-кроватку для своего чада.

Там тебя уже ждут: события, которые стоит посетить

Вейкборд и вейксёрф в Завидово С 27 по 29 июля в Завидово пройдёт большой фестиваль Wake Weekend, где можно посмотреть показательные выступления мастеров вейкборда и вейксёрфа и, конечно, попробовать свои силы. Даже если вы никогда не пробовали приручить волну, можно сделать первый шаг под чутким руководством профессионалов. Вас ждёт масштабная развлекательная программа, включающая в себя конкурс граффити, турнир по фрисби и много увлекательных мастер-классов.

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AFP-2018: сдать нормы ГТО под сеты известных диджеев

Фестиваль Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка , анонсировал активности зоны спорта. Впервые на фестивале можно будет не только насладиться сетами диджеев, но и сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки и мастер-классы от одного из самых гибких людей в мире.

В твой гардероб: новинки недели

Эксклюзивные кроссовки к ЧМ Если вам уже надоело читать и слушать новости, связанные с чемпионатом мира по футболу, то придётся потерпеть, потому что даже новинка от аdidas напрямую связана со спортивным праздником. Речь идёт о модели кроссовок Samba OG «Лужники», выпущенных специально к ЧМ. Классика в новом прочтении: красно-белые кроссовки со вставкой из замши серого цвета и золотистой надписью «Лужники» на русском и английском языках. Цена вопроса: 9990 ₽// Купить

Кроссовки из клипа Арианы Гранде Эта новинка от Reebok фигурирует в только что вышедшем клипе Арианы Гранде «The light is coming».

Чем интересна модель Rapide: светлые кроссовки с яркими вставками подойдут для повседневного гардероба. По словам производителя, они удобны благодаря надёжной подошве из сетчатого материала, который обеспечивает вентиляцию. Цена вопроса: 6390 ₽ // Купить

Умные гаджеты: помощники в путешествиях и повседневной жизни

Чемодан-кроватка Пожалуй, идеальный вариант для путешествий с детьми. Детский чемодан BedBox от компании JetKids. Внутрь можно поместить вещи для ребёнка, а снаружи чемодан представляет собой личный транспорт вашего малыша. Ребёнок может сесть верхом на чудо-гаджет и отталкиваться ногами. Если же он ещё совсем маленький, его можно посадить на чемодан и везти за специальные крепления. Но самое главное, что чемодан лёгким движением руки превращается в кроватку. Его можно разложить, например, в самолёте, и путешествие пройдёт максимально комфортно. Цена вопроса: 14 900 ₽ // Подробная информация

Робот для мытья окон Летом особенно актуальна проблема мытья окон. Это занятие достаточно затратное по времени, а порой и опасное. Робот для мойки окон Hobot-268 готов сделать всю работу за вас. Он способен очищать не только гладкую, но и рельефную поверхность, а также подходит для мытья безрамных дверей и зеркал: специальные датчики не позволят ему упасть. Цена вопроса: 18 953 ₽ // Подробная информация

Смотрите видео на официальном канале Hobot Polska в YouTube.

Фитнес-трекер Новинка от компании Xiaomi — фитнес-браслет Mi Band 3. Обновлённый дизайн с улучшенным пульсометром сохранил лучшие технические характеристики предыдущих моделей: автономия до месяца, анализ сна и активности, приём уведомлений со смартфона и, конечно, отличная гидроизоляция. Цена вопроса: 3599 ₽ // Подробная информация Заниматься спортом становится всё проще. Есть только одна вещь, которую невозможно купить, — желание достигать новых вершин.