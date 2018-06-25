13 самых странных фобий, о которых вы могли не знать

Все мы чего-то боимся: темноты, высоты, мрачных незнакомцев, ядовитых насекомых или диких животных. Но некоторые страхи, появившиеся из-за травм и неприятных ситуаций, пережитых в прошлом, способны вызвать недоумение — обычным людям они кажутся совсем уж иррациональными. Знакомьтесь: перед вами список самых странных фобий, которые только могут быть.

Арахибутирофобия

Эта редкая фобия связана с излюбленным американским лакомством — арахисовым маслом. Точнее, с его способностью прилипать к небу. Ощущения при этом действительно не из приятных, но многие люди вопреки всему и дальше поедают любимую сладость, словно мыши из анекдота, которые кололись, но продолжали есть кактус. Что ж, иногда ради вкусной еды действительно приходится идти на жертвы.

Папафобия

Людям с этой фобией определенно не стоит ехать в Ватикан, ведь источник их страха — никто иной, как папа римский. При этом им вовсе не обязательно быть католиками. Как правило, появление папафобии связано с детскими травмами. Кстати, зафиксировано еще два похожих страха: иерофобия (боязнь священнослужителей и религиозных артефактов) и агиофобия (боязнь святых, их мощей и прочих священных реликвий).

Гиппопотомонстросескиппедалофобия

Какой страх можно было назвать емким словом гиппопотомонстросескиппедалофобия? Конечно же, страх перед длинными словами! Симптомы у страдающих гиппопотомонстросескиппедалофобией такие же, как у студентов во время экзаменов: сбитое дыхание, тошнота, излишнее волнение.

Но будем честны: в определенных случаях каждый человек боится совершить ошибку, перепутав буквы в сложных словах. Попробуйте произнести с первой попытки «превысокомногорассмотрительствующий» и «метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин» и убедитесь в этом сами.

Омброфобия

Омброфобия — это боязнь дождя. Она может возникнуть по разным причинам: к примеру, некоторых людей вид бушующей за окном стихии вводит в депрессивные состояния, а у некоторых за плечами воспоминания о тяжелых заболеваниях, заработанных после прогулки под ливнем. Вывод только один: не забывайте дома зонтик или дождевик.

Арифмофобия

Как можно догадаться из названия, люди, страдающие арифмофобией, испытывают леденящий ужас при виде цифр. При такой фобии уроки математики превращаются в настоящий ад. Так что не стоит списывать нежелание вашего ребенка делать домашнее задание по алгебре на обычную лень — вполне вероятно, виной всему редкая боязнь.

Аллиумфобия

Но вернемся к пищевым фобиям. Как показала практика, для того, чтобы остерегаться чеснока, не обязательно быть Дракулой или другим знаменитым вампиром — достаточно оказаться в числе аллиумфобов. Люди с этой фобией избегают вида, вкуса и запаха чеснока. Зато они могут быть уверены, что после салата, съеденного во время ланча, их дыхание останется свежим.

Хексакозиохексеконтексэксафобия

В христианской культуре цифра 666 давно и прочно закрепила за собой звание числа Зверя, а художники, писатели и артисты лишь нагнетают обстановку, связывая комбинацию из трех шестерок с Сатаной. Не удивительно, что при таком раскладе у людей начинается настоящий ужас при виде 666.

Другое «несчастливое» число — 13 — также удостоилось собственной фобии. Если при виде этой цифры вас бросает в дрожь, а ноги становятся ватными, у вас трискаидекафобия.

Дейпнофобия

Дейпнофобия (не путать с дентофобией — боязнью стоматологов) представляет собой страх перед разговорами за обеденным столом. Согласитесь: порой каждый из нас испытывает это чувство. И неважно, предстоит ли вам провести время с толпой родственников (дальних и не очень) или встретиться на банкете с совершенно незнакомыми людьми, которым придется улыбаться ради приличия, — идея уткнуться в свою тарелку и с интересом разглядывать каждую макаронину может показаться весьма привлекательной. В крайнем случае вы можете заранее оповестить собравшихся о своей фобии и со спокойной совестью промолчать весь оставшийся вечер.

Венустрафобия

Эта фобия является страхом перед красивыми женщинами, причем проявляться она может разными способами: от возрастающей тревоги до буквальной потери дара речи в присутствии привлекательных дам. Зачастую мужчины с подобной фобией не могут устроить личную жизнь, становятся озлобленными, затаив обиду на весь противоположный пол. К счастью, существует выход: хорошие психотерапевты помогают найти причины таких страхов и справиться с проблемой.

Турофобия

Людям с турофобией точно не понравится в ресторанах с итальянской кухней, да и пиццу им лучше не заказывать, ведь они выходят из состояния равновесия при виде даже маленького кусочка сыра. Безусловно, некоторые сорта этого продукта (в особенности те, что с плесенью) выглядят не слишком аппетитно, да и пахнут, прямо скажем, не особо вдохновляюще. Вот только в случае обладателей турофобии причиной для ужасов и панической атаки может стать даже упоминание слова «сыр» или его изображение.

Генуфобия

Так уж сложилось, что в соответствии с анатомией у людей есть ноги и колени, благодаря которым мы можем ходить, бегать и выполнять множество других действий. Такое положение дел устраивает всех, кроме генуфобов. Вы не поверите, но эти люди чувствуют страх при виде колен. Они не только стараются скрыть эту часть тела, избегая лишних прикосновений к ней, но и испытывают дикий ужас, глядя да оголенные коленки окружающих (почти как бабушки, сидящие у подъездов).

Погонофобия

Милые стиляги и хипстеры, приготовьтесь услышать не самые приятные новости: даже если вы только недавно вернулись из модного барбершопа, в котором придали форму и затонировали растительность на своем лице, дама вашего сердца может не оценить приложенные усилия. И дело вовсе не в ее скверном характере или отсутствии вкуса, а в погонофобии. Боязнь бороды (а именно этот страх подразумевает данное слово) возникает из-за неприятных ассоциаций, которые появляются при виде небритых лиц. Да, некоторые люди считают, что быть бородачом — негигиенично. Мода — модой, но чистоплотность превыше всего.

Фобофобия

Пожалуй, это самая странная и запутанная фобия, которую только можно найти у людей. Она означает страх перед страхом. Да, вы правильно поняли: люди с фобофобией боятся фобий. Хотя этому явлению все же есть объяснение: например, если в прошлом у человека были панические атаки, он вполне может переживать, что они вернутся и все повторится вновь. Но стоит ли настолько все усложнять?