Стена в подъезде на Вешняковской приведена в порядок

На портал «Наш город» поступило обращение от жительницы Вешняков Виктории Гончаровой. Она попросила произвести повторную покраску лестничной клетки.

По свидетельству жительницы, на десятом этаже первого подъезда дома 26 корпус 2 по Вешняковской улице неизвестные граждане облили стены яркой краской. Сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства пробовали оттереть следы вандализма, однако в результате теперь внешний вид лестничной клетки оставляет желать лучшего, а стена определённо нуждается в повторной покраске. Виктория Гончарова призвала ответственных лиц выполнить необходимые работы.

Управляющей организацией был своевременно восстановлен окрасочный слой стен на десятом этаже первого подъезда. Об этом жительницу уведомил начальник Государственной жилищной инспекции города Москвы О. В. Кичиков.