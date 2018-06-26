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Волонтеры ЧМ в Ростове окончат работу 15 июля
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Волонтеры ЧМ в Ростове окончат работу 15 июля 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На прошедшей пресс-конференции председатель совета ректоров вузов Ростовской области, ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи оценил высокое качество работы волонтеров во время мундиаля в донской столице. Напомним, в проведении мероприятий задействовано более 2700 добровольцев. Из них 1322 федеральных волонтера и около 1400 местных.
"Я общался со многими людьми и ни от кого не слышал замечаний в адрес работы наших волонтеров, — сказал Месхи. — Я бы оценил их работу на отлично. От волонтеров зависит многое, ведь впечатление о нашей стране у иностранцев складывается во многом от того, как их принимают. А волонтеры — первые люди, с которыми общаются иностранные болельщики".
Волонтеры встречают гостей чемпионата в аэропорту и на вокзалах, трудятся в отелях и на улицах города. Они могут и пояснить дорогу, и оказать первую помощь, и очень помогают организаторам мероприятий. В группах есть люди разного возраста, основная масса от 18 до 26 лет, но есть и 40-летние и даже волонтеры-пенсионеры.
Впереди еще два матча на «Ростов-Арене» и масса мероприятий на Фестивале болельщиков. 26 июня на «Ростов-Арене» состоится игра между сборными Исландии и Хорватии, 2 июля пройдет матч 1/8 финала.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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