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Девичья талия и пышная грудь: Мария Погребняк восхитила телом в бикини на отдыхе в Дубае
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Девичья талия и пышная грудь: Мария Погребняк восхитила телом в бикини на отдыхе в Дубае 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мария Погребняк отдыхает в сыновьями в Дубае и оттуда делится сочными фотографиями в бикини.
Фигура Марии Погребняк всегда вызывала неоднозначную реакцию со стороны общественности. Но мама троих сыновей не устает повторять: ее все устраивает, а мужу Павлу она безумно нравится в таком теле. Сейчас супруга футболиста вместе с детьми улетела на отдых в Дубай. Оттуда блондинка делится своими фотографиями в красочных бикини. Вот Мария бегает по пляжу, демонстрируя девичью стройность…
… а вот нежится в лучах солнца, делая акцент на пышной груди и нереально тонкой талии.
И снова мнения фолловеров разделились: «Я была бы счастлива иметь такую фигуру и особенно такие ножки»; «Отличная фигура, но худее не надо. Женщины не завидуйте, добрее быть надо, работать над собой и не завидовать»; «Как всегда „супер“.. Мама 3х деток»; «Фигура супер! Никакой страшной худобы вообще нету. В человека комплекция такая. Я тоже лично с рождения худощавая. Не всем быть толстыми», — комментируют одни. Другие же не устают ругать Погребняк за худобу: «Не красивая фигура, слишком худая, сухая»; «Да не может быть такого. Сиськи круглые, а ноги дистрофичные».
А как тебе фигура Марии?
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Фото:Instagram
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