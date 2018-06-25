Как бесприданницы могли выйти замуж

Традиция давать за невесту приданое имеет многонациональные корни и встречается в разных культурах. В российском обществе размер свадебного гонорара девушки варьировался в зависимости от социального статуса и материального благосостояния её семьи. Чем богаче и весомее было приданое невесты, тем более высокой была вероятность заполучить в мужья знатного и влиятельного мужчину.

Смысл приданого

В прошлом считалось, что с приходом жены в семье мужа прибавлялись затраты на её содержание, и дабы компенсировать их родственники невесты давали за ней приданое. Кроме того, свадебное вознаграждение было залогом того, что муж обязуется содержать жену в достатке.

В крестьянских семьях приданое начинали собирать с рождения девочки, которая подрастая, помогала маменьке набивать заветный сундук. Обычно в нем помещались предметы домашнего обихода, которые должны были понадобиться молодой хозяйке для обустройства нового семейного дома.

Перина, подушки, занавески, скатерти, постельное бельё, кухонная утварь, одежда, богатые ткани и многое другое переезжали вместе с невестой в новый дом и служили напоминанием о родительском очаге.

Объем и состав приданого никогда не скрывался, наоборот выставлялся напоказ, поскольку был показателем привлекательности невесты.

В некоторых российских губерниях практиковались предсвадебные «пирки», во время которых проходил осмотр приданного. Часто на организацию этого праздника уходила львиная доля денежного содержания невесты, которое являлось частью приданного.

Чтобы облегчить финансовое бремя несостоятельной семьи зажиточные сограждане оплачивали расходы на это застолье, таким образом, приданое оставалось нетронутым, и «очарование» невесты оставалась на прежнем уровне.

Отсутствие приданого было серьезным препятствием на пути к замужеству, но вероятность создать семью всё же оставалась.

Замуж по любви

Любая бесприданница имела шанс выйти замуж по любви, когда жениха совершенно не интересовало материальное благополучие невесты.

Ради обретения счастья с любимой мужчина брал на себя все затраты, связанные с покупкой приданного и организацией свадьбы.

Смена социального статуса

Случалось так, что бесприданницей девушка была в рамках своего социального класса. К примеру, уготованного для неё приданного не хватало, чтобы значиться желанной невестой среди мещан, зато в крестьянском обществе, она была более, чем достойным трофеем.

Подобные браки поднимали престиж жениха, исправляли его финансовое положение и позволяли устроить личную жизнь бесприданницы.

Замуж за солдата

Свой шанс обрести семью имели сиротки, приемные дочери и нищенки, поскольку свахи подбирали им в мужья отставных солдатиков, которые за неимением богатств не значились в списках завидных женихов.

Бывшим военным, которые в большинстве своем были в возрасте, нужна была хозяйка в дом, а бедным девушкам мужское плечо.

Брачная благотворительность

В целях помощи бесприданницам из числа простолюдинок при церквях организовывались попечительские советы о бедных.

Каждый благотворитель вносил в общую кассу желаемую сумму, которая помещалась в банк на депозит. Единожды в год со счета снимались проценты по вкладу и на вырученные деньги приобреталось приданое для неимущей невесты.

Счастливицу, которой доставались материальные средства, выбирал священник: он ходил с проповедями по домам бесприданниц и знал, кто больше всех нуждался в поддержке.

С этого дня у девушки появлялась нравственная обязанность молиться за своих благотворителей. Иногда для получения приданого ставилось дополнительное условие — благодетели сами выбирали невесте жениха.

Брачная лотерея

Содействие в налаживании жизни бесприданниц оказывали зажиточные филантропы, организовывавшие благотворительные лотереи.

Выделяя средства на приданое, спонсоры указывали число невест, которым оно должно достаться, а поскольку спрос в этом вопрос всегда превышал предложение, всем желающим необходимо было тянуть жребий. Так волею случая удачливые барышни обретали спасительное состояние.

Многодетные бесприданницы

Иногда бесприданницы не ставили перед собой задачу выйти замуж, но это вовсе не означало, что они уходили в монастырь, а напротив предпочитали роль любовницы.

Оставаясь по документам «девицами» они всю жизнь сожительствовали с кем-то и рожали незаконнорождённых детей, причем такая практика существовала как в городах, так и в селах.

Международные традиции

В Тибете существовал обычай выставлять подросших дочерей напоказ купцам из торговых караванов. В ходе такого необычного смотра наиболее симпатичных девушек одаривали разными побрякушками, которые в их родных деревушках были эквивалентом богатого приданого.

Менее приличным способом добывали своё приданное древние жительницы острова Кипр, которые приобретали его на деньги, полученные от проституции. Причем для местных мужчин этот факт не был оскорбительным, они с радостью пользовались капиталом жены, которая была на особом счету еще и ввиду огромного сексуального опыта.

Самой незавидной долей до сих пор обладают бесприданницы Индии, где отсутствие возможности собрать дочери приданое становится причиной убийства новорожденных малышек. Данное явление уже переросло в национальную проблему, поскольку в стране создался гендерный дисбаланс.