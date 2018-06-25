Три «К» и клубника! Как прошёл фестиваль ароматной ягоды в Воронежской области 

В Грибановском районе собралось около тысячи любителей клубники.
Самый сладкий и ароматный праздник. В Грибановском районе прошёл фестиваль «Клубничная поляна». Гости могли попробовать ягоду и блюда из неё, а приехавшие на фестиваль жители соседних районов и областей закупали клубнику вёдрами. 35 градусов жары тысячу любителей клубники не пугают. Праздник в селе «Поляна» — долгожданный. Ночь не спали — дошивали костюмы и доделывали украшения, готовили блюда из первой летней ягоды. — Богатый урожай, в этом году очень хороший урожай! У нас, гляньте, какой стол: у нас и торт клубничный, и пироги с клубникой, и компоты, — рассказала жительница Грибановского района Наталья Неведрова. — Здесь присутствует три поселения: Калиновское, Кутковское, Краснореченское. Три «К» и клубника! У нас большой ассортимент выпечки с клубникой. Здесь желе, варенье, торты, — жительница Грибановского района Елена Бодренко. 17 поселений Грибановского района — каждое представляет свой сорт клубники в конкурсе «Лучший огородник». Самую вкусную определяет народное жюри. Голосование независимое — номинанты не указаны. Село Поляна местные жители называют «клубничным раем» — из-за оптимальной почвы. Здесь вызревает самая крупная и сочная ягода. Такой, говорят, во всем Грибановском районе больше нет. Садовую землянику целыми плантациями здесь выращивают чуть ли не в каждой семье — со дня образования села, а это — 18 век. Плоды трудов грибановцев на празднике не только пробуют и покупают килограммами — о них читают стихи и поют. — Мы специально готовились к этому празднику. Мы сшили костюм. Потому что в том году мы были на этом празднике, нам очень понравилось. Мы ехали сюда за досками расписными. Мы их купили, приобрели. Ехали специально сделать фейс-арт, — призналась жительница Грибановского района Татьяна Шкурова. «Клубничная поляна» проводится всего второй год подряд. Но уже стал межрайонным, гордятся организаторы. А в этом году сюда приехали мастера и коллективы даже из других областей — Липецкой, Белгородской и Тамбовской. Юлия Родионова. Виктор Щеглов