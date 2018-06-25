Вспомнить о себе

День открытых дверей проекта «Московское долголетие» собрал в Воронцовском парке тех, кто уверен, что вторая половина жизни — лучшая, и использует это время с интересом и пользой.

Июньским утром Воронцовский парк распахнул двери для гостей праздника «Московское долголетие». В течение получаса импровизированный зрительный зал у главной сцены был забит до отказа. Дамы в нарядных платьях с нетерпением ожидали начала концерта. Мужчины были одеты проще, вели себя более сдержанно: тихо переговаривались, делясь новостями. Я присела на единственный свободный стул.

— Смотри, какая! — ткнул локтем один товарищ другого. Тот присвистнул. Я обернулась, чтобы увидеть, что так восхитило мужчин. По дорожке легко плыла, а не шла, подтянутая, стройная, стильная женщина. Розовая футболка, солнцезащитные очки, стильные леггинсы и яркие кроссовки.

В отличие от своих робких соседей я с ней познакомилась. 75-летняя Татьяна Морозова приехала на праздник в составе группы из 12 человек из Бабушкинского парка.

— Татьяна Михайловна, как относитесь к комплиментам от противоположного пола?

— Я к ним никак не отношусь! — весело рассмеялась спортсменка. — Два года назад я начала заниматься скандинавской ходьбой. Увлеклась. За неделю прохожу более десяти километров, не считая походов в магазин и по делам.

Это сегодня каждый столичный парк обухожен и многолюден. А еще недавно на его территорию никто не рисковал зайти — места заброшенные, пустынные, мало ли кто там находится.

— Раньше боялась бы одна прогуливаться, а сейчас по мощеным дорожкам, вдоль зеленых аллей гулять одно удовольствие. Бывает, плохо себя чувствую, поднимается давление. Можно было бы, конечно, и дома полежать…

Но как только выходишь на тренировку, боли отступают и становится лучше, правда! Вот и сейчас чувствую себя прекрасно. И хочу записаться в рамках «Московского долголетия» на занятия по компьютерной грамотности. Я сама программист, но в этой сфере столько новинок, что надо обучаться снова. Перфокарты нынче не в моде, да и дискеты уже — прошлый век.

Секрет супербабушки

Зрители, собравшиеся у сцены, громко зааплодировали, увидев очаровательную танцевальную пару — 69-летнюю Наталью Дьяконову и 70-летнего Владимира Афанасьева . Элегантный партнер обнял нарядную спутницу за тонкую талию и закружил ее в быстром вальсе. В толпе зашептались:

— А вы знаете, что Наталья Ивановна четыре года назад победила в конкурсе «Супербабушка»? Тогда из 900 участниц в финал вышли только 11… А это — победительница!

Я пообщалась со «звездами» бальных танцев.

— Мы танцуем уже 15 лет, но, конечно, как любители, — застеснялась супербабушка Наталья Дьяконова. — Хотя выступаем часто и с удовольствием. В прошлом мы оба — инженеры, встретились на танцплощадке в культурном центре «ЗИЛ». В то время для пенсионеры мало кому были нужны. Это сейчас нам раздолье. Меня всегда тянуло к хореографии, в детстве занималась в студии, в юности специально ездила из Долгопрудного в Москву, чтобы потанцевать. Но потом вышла замуж, родила, танцы забросила.

А когда дети выросли, я вышла на пенсию, появилось свободное время, которое я не знала куда девать. Случайно узнала про танцевальную площадку и пошла. Партнер нашелся быстро.

— Наталья Ивановна, на танцах мужчин всегда в разы меньше. Что делать, если вас не приглашают, а вальсировать все-таки хочется?

— Меня мужчины часто приглашают. Но я считаю, что не нужно ждать приглашения, лучше самой сделать первый шаг. Партнеры, как правило, никому не отказывают.

— Вы супербабушка 2014 года, выглядите отлично. Поделитесь секретом молодости.

— Никакого секрета нет. Нужно танцевать! Потому что это положительные эмоции, удовольствие. Ты всегда находишься в тонусе, все успеваешь! Танцы — это в первую очередь здоровье.

— Нет, — вступил в разговор Владимир Васильевич, — в первую очередь танцы — это удовольствие. Я не могу сказать, что раньше хорошо танцевал, да у меня и сейчас не всегда здорово получается.

Проект станет программой

Психологи уверяют, что социально активные пенсионеры не только повышают качество своей жизни, но и живут дольше.

— В нашем районе проживают более 29 тысяч получателей единовременного денежного пособия, — объясняет директор ТЦСО «Ломоносовский», — это наиболее активная часть населения, которая не работает. Но сейчас мы продумываем организацию занятий и для работающих пенсионеров. Для них мы планируем проводить мероприятия в вечернее время и выходные дни.