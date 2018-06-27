Нотариусам могут доверить регистрацию браков в России

Таким образом, очереди на красивые даты уйдут в прошлое, а расписаться можно будет не выходя из дома. В череде послаблений неизменным остается пока только одно — паре отводится месяц с момента подачи заявления на то, чтобы все-таки подумать. Плюсы и минусы «удобных свадеб» узнал Вячеслав Николаев

Не хочу учиться, а хочу жениться! Причем, не в ЗАГСе под традиционный вальс Мендельсона, а на Эвересте, в Марианской впадине, или, в крайнем случае, просто на дне океана — вот как у этой экстравагантной пары.

Запросы новобрачных безграничны. Вот только акты бракосочетания заключаются пока не на небесах, а в традиционных еще с советских времен ЗАГСах, с которыми даже на красивую дату — 08.08. 18-го или там День святого Валентина — не всегда договоришься. Какой там Эверест.

Вот Олег и Анжелика из Челябинска по-прежнему свободны от уз брака, потому что им не удалось совместить свой праздник с очарованием красивых цифр.

Справиться с фантазией влюбленных предлагают нотариусы — наделить их полномочиями загсов на выезде. Чтобы они могли расписывать пары там, где им удобно. Разгрузить ЗАГСы, уменьшить очередь и оказать дополнительную услугу населению.

К тому же нотариус сможет поженить вас дистанционно — даже если она в Канаде, а он в России. Любовь вспыхнула внезапно, подчас на расстоянии — и сразу под венец. А нотариус тут как тут — куда изволите подъехать. Впрочем, нотариальный сервис имеет и недостатки. Ведущие свадебных церемоний тут же заявили, что нотариус не шоу мен. Только испортит праздник.

— Но недостатков, на мой взгляд, гораздо больше. Заключаются они в том, что нотариус, во-первых, не специалист, он не занимается свадьбами, он юрист, человек, который умеет только подписи ставить, красиво ничего говорить не может. Плюс это будет дороже, нужно будет выписывать, — говорит ведущий мероприятий Серафим Фарботко.

Чтобы поздравить красиво нужно еще и добраться до Эвереста в день свадьбы. А это недешево обойдется. Добавьте к цене проезда доплату за риск, проживание и выяснится, что золотой в таком случае станет любая церемония бракосочетания. Не лучше ли разделить события — регистрация отдельно, банкет — отдельно.

Смогут ли нотариусы экстренно проверить, нет ли у кого-то из молодоженов уже штампа в паспорте? Не пришлось бы потом привлекать за многоженство! К тому же Дворцы бракосочетаний сами неуклонно расширяют спектр услуг. Уже и в будние дни женят, и выездные церемонии в парках проводят. Так что лучше немного поучиться, чем по-быстрому жениться.