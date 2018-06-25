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Россияне смогут сами выбрать дату регистрации брака в ЗАГС
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Россияне смогут сами выбрать дату регистрации брака в ЗАГС 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Правительство РФ решило внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», регулирующие процедуру бракосочетания, передает Федеральное агентство новостей.
Цель предлагаемых нововведений — дать россиянам возможность заранее выбирать и бронировать дату свадьбы.
«Семейный кодекс в нынешней редакции позволяет подавать заявление на бракосочетание в ЗАГС лишь за месяц. При этом на практике люди начинают готовиться к свадьбе заранее. По новому закону заявление можно будет подавать даже за год, причем молодожены могут сами выбрать подходящую им дату свадьбы», — говорится в сообщении.
У граждан также больше нет необходимости дополнительно посещать ЗАГС до самой регистрации. При подаче заявления через портал можно также сразу оплатить госпошлину — в этом случае действует понижающий коэффициент 0,7. То есть, фактически пользователь портала при подаче заявления в ЗАГС в электронном виде и оплате госпошлины на сайте получает скидку.
«В Москве уже не первый год действует следующий порядок, в рамках которого молодые пары могут подавать заявление на регистрацию брака за шесть месяцев в электронном виде», — сказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева.
В ряде других субъектов РФ подавать заявление можно за несколько месяцев — особенно это касается городов-миллионников.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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