Выбрать дату регистрации брака и подать заявление в ЗАГС можно будет дистанционно

Россиянам могут разрешить свободно выбирать дату регистрации брака, к тому же сделать это будет возможно дистанционно. Соответствующий законопроект внесло в Государственную думу правительство РФ . Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в Закон «Об актах гражданского состояния».

В настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. Такой подход, по мнению разработчиков поправок, «приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака. Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату».

В правительстве предложили от этого подхода уйти, разрешив «гражданам самостоятельно выбирать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно. Как указано на официальном сайте Госдумы РФ, заявку в ЗАГС, в случае принятия законопроекта, можно будет подавать через портал Госуслуг..