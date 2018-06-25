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Выбрать дату регистрации брака и подать заявление в ЗАГС можно будет дистанционно
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Выбрать дату регистрации брака и подать заявление в ЗАГС можно будет дистанционно 

N24.ru 56 минут назад
Фото: N24.ru
Россиянам могут разрешить свободно выбирать дату регистрации брака, к тому же сделать это будет возможно дистанционно. Соответствующий законопроект внесло в Государственную думу правительство РФ. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в Закон «Об актах гражданского состояния».
В настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. Такой подход, по мнению разработчиков поправок, «приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака. Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату».
В правительстве предложили от этого подхода уйти, разрешив «гражданам самостоятельно выбирать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно. Как указано на официальном сайте Госдумы РФ, заявку в ЗАГС, в случае принятия законопроекта, можно будет подавать через портал Госуслуг..
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Женский форум
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