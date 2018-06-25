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Чехова поделилась крутым лайфхаком, как встретить свою любовь
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Чехова поделилась крутым лайфхаком, как встретить свою любовь 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова всегда гордилась своей пышной фигурой. По ее мнению, именно благодаря своей нестандартной внешности она стала популярной.
Звезда с понимаем относится к тому, что для зрителей ее таланты были не так важны и их привлекал ее бюст и бедра. Однако именно эти выдающиеся части тела научили ее говорить нет, так как было слишком много желающих к ней прикоснуться.
Теледива затронула тему пластических операций. Она отметила, что даже если ее возлюбленный будет умолять ее лечь под нож, она этого не сделает, а также ни за что не бросит своего ребенка. Чехова воспитывает сына Соломона, но признается, что не прочь завести еще одного, если встретит правильного мужчину.
При этом активно нового спутника звезда не ищет. Она признается, что раньше следовала советам женских журналов, которые рекомендовали показывать мужчине свою заинтересованность, даже если это было не так. Однако сейчас она в корне сменила тактику. Если ей скучно, то не считает нужным это скрывать, а если весело — то смеется.
«По-моему, быть собой — самый крутой лайфхак на тему «Как встретить любовь», — цитирует Чехову сайт Dni.ru со ссылкой на журнал StarHit.
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Женский форум
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